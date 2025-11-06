L'enquête sur le crash de l'avion d'UPS portera sur l'historique de la maintenance, selon le NTSB

L'avion cargo MD-11 était au sol pour des réparations au Texas dans les semaines précédant l'accident

Les dossiers de la FAA montrent que l'avion présentait une fissure sur une pièce structurelle à l'intérieur du réservoir de carburant de l'aile centrale

L'accident a fait au moins 13 morts, dont trois pilotes d'UPS

Les enquêteurs américains ont déclaré jeudi qu'ils enquêtaient sur l'historique de la maintenance de l'avion cargo d'UPS UPS.N qui était au Texas pour des réparations dans les semaines précédant son crash en flammes à Louisville, Kentucky, mardi, tuant au moins 13 personnes .

Le National Transportation Safety Board a déclaré qu'un large "panache de feu" a éclaté autour de l'aile gauche de l'avion cargo MD-11, âgé de 34 ans, et qu'un de ses trois moteurs s'est détaché de cette aile alors qu'il roulait sur la piste de l'aéroport de Louisville.

Les données de suivi de vol montrent que l'avion était au sol à San Antonio, au Texas, du 3 septembre au 18 octobre.

"Nous savons que cet avion se trouvait à San Antonio", a déclaré Todd Inman, membre du NTSB, à la presse jeudi, sans donner de date précise. "Nous allons examiner chaque élément de maintenance qui a été effectué, depuis son séjour à San Antonio et jusqu'à la date du vol".

La société ST Engineering STEG.SI , basée à Singapour, qui a déclaré assurer la maintenance des cellules des avions MD-11 d'UPS et exploiter un centre de réparation à San Antonio, s'est refusée à tout commentaire, mais a déclaré qu'elle coopérerait pleinement lorsque les autorités compétentes la contacteraient.

Selon les dossiers de la Federal Aviation Administration datés du 18 septembre, une fissure sur une pièce structurelle à l'intérieur du réservoir de carburant de l'aile centrale nécessitait des réparations.

UPS UPS.N a renvoyé les questions au NTSB, comme il est d'usage dans les enquêtes sur les accidents aériens.

Le géant du fret a nommé jeudi les pilotes du vol: le capitaine Richard Wartenberg, le premier officier Lee Truitt et l'officier de relève international, le capitaine Dana Diamond. Tous trois sont décédés dans l'accident.

Rien ne prouve pour l'instant qu'une maintenance insuffisante soit à l'origine de l'accident du cargo à destination d'Honolulu, qui a également tué au moins 10 personnes au sol après que l'avion en flammes a heurté un certain nombre de structures juste à l'extérieur de l'aéroport.

Les crashs aériens sont généralement causés par de multiples facteurs, et un rapport préliminaire est généralement attendu 30 jours après l'incident.

Le NTSB a indiqué que le téléchargement des deux "boîtes noires" de l'avion, l'enregistreur de la parole dans le cockpit et l'enregistreur des données de vol, avait réussi et qu'une transcription de la conversation dans le cockpit était en cours d'élaboration.

Todd Inman a déclaré que le NTSB n'avait pas de préoccupations immédiates en matière de sécurité concernant le programme MD-11, qui appartient à Boeing BA.N depuis sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997. Pour les opérations de fret, environ 50 avions MD-11 sont exploités par FedEx FDX.N et UPS dans le monde entier.

Jeudi soir, le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré sur le site de médias sociaux X que le nombre de morts s'élevait à 13.

Plus tôt dans la journée, il avait déclaré aux journalistes que les enquêteurs et d'autres personnes continuaient à fouiller les débris de l'avion à la recherche d'indices et d'éventuelles victimes.

"Il y a tellement de métal carbonisé et mutilé que tous les corps n'ont peut-être pas été retrouvés", a déclaré Craig Greenberg.