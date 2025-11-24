L’engouement pour l'IA appelle à la diversification

AMUNDI

Signes de faiblesse du marché du travail américain, une confiance des consommateurs qui reste peu élevée en zone euro, maintien des taux de la Banque d'Indonésie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques en octobre, les marchés boursiers mondiaux ont connu une forte baisse en début de semaine dernière, en particulier les « 7 Magnifiques » aux États-Unis, et ce en raison des inquiétudes liées aux valorisations de l'IA.

Les bons résultats des entreprises américaines ont contribué à apaiser les inquiétudes du marché, mais des questions subsistent quant à l'évolution de l'IA. Au cours des deux dernières années, la croissance des bénéfices des actions des « 7 Magnifiques » a largement dépassé celle des 493 autres actions de l'indice S&P 500, mais cet écart s'est récemment réduit et cette tendance devrait se poursuivre.

En conséquence, la croissance des bénéfices pourrait se répartir de manière plus uniforme sur l'ensemble du marché actions américain. Ceci, combiné au risque de concentration au niveau des mégacapitalisations américaines, plaide en faveur d'une diversification* géographique et sectorielle en se détournant des segments de marché les plus chers et en s'intéressant à d'autres secteurs indirectement portés par les dépenses d'investissement dans l'IA.

(...)

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

