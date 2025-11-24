 Aller au contenu principal
CAC 40
8 006,09
+0,29%
L’engouement pour l'IA appelle à la diversification
information fournie par Amundi 24/11/2025 à 15:05

AMUNDI

AMUNDI

Signes de faiblesse du marché du travail américain, une confiance des consommateurs qui reste peu élevée en zone euro, maintien des taux de la Banque d'Indonésie… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Après avoir atteint de nouveaux sommets historiques en octobre, les marchés boursiers mondiaux ont connu une forte baisse en début de semaine dernière, en particulier les   « 7 Magnifiques » aux États-Unis, et ce en raison des inquiétudes liées aux valorisations de l'IA.

Les bons résultats des entreprises américaines ont contribué à apaiser les inquiétudes du marché, mais des questions subsistent quant à l'évolution de l'IA. Au cours des deux dernières années, la croissance des bénéfices des actions des « 7 Magnifiques » a largement dépassé celle des 493 autres actions de l'indice S&P 500, mais cet écart s'est récemment réduit et cette tendance devrait se poursuivre.

En conséquence, la croissance des bénéfices pourrait se répartir de manière plus uniforme sur l'ensemble du marché actions américain. Ceci, combiné au risque de concentration au niveau des mégacapitalisations américaines, plaide en faveur d'une diversification* géographique et sectorielle en se détournant des segments de marché les plus chers et en s'intéressant à d'autres secteurs indirectement portés par les dépenses d'investissement dans l'IA.

(...)

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

Consulterzl'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

A lire aussi

  • Le logo de Continental
    Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:50 

    par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite

  • Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie
    Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:47 

    Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite

  • Nvidia Voyager (Crédit: / Nvidia)
    Selon Bloomberg News, Trump envisage la vente de puces Nvidia avancées à la Chine
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:45 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 et 3) Le président américain Donald ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York le 21 novembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street ouvre en hausse, parie sur une nouvelle baisse des taux
    information fournie par AFP 24.11.2025 15:35 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les espoirs d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine (Fed) en décembre, à l'entame d'une semaine tronquée par un jour férié. Dans les premiers échanges, le Dow Jones avançait ... Lire la suite

