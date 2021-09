L'engagement RSE de Largo récompensé par l'obtention du label Lucie

Largo (FR0013308582 - ALLGO), acteur éco-responsable français expert du reconditionnement, annonce l'obtention du label Lucie 26000 et rejoint la 1ère communauté engagée et responsable de France. Cette distinction matérialise l'engagement de Largo dans une démarche de développement durable qui s'inscrit au cœur de son ADN et dans le respect de tous ses partenaires.



« Pour accompagner la croissance de Largo et afin d'orienter notre stratégie, nous avons décidé dès 2020 d'avoir parmi nos objectifs prioritaires l'obtention d'une reconnaissance externe de notre démarche RSE. La délivrance du label Lucie 26000 vient récompenser nos premiers engagements et nous permet de structurer notre feuille de route dans une volonté d'amélioration continue de notre politique RSE » explique Christophe Brunot, Co-fondateur de Largo.