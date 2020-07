Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'endettement des entreprises bondira de 1.000 milliards de dollars en 2020, selon Janus Henderson Reuters • 13/07/2020 à 11:32









PARIS, 13 juillet (Reuters) - L'endettement des entreprises, qui a atteint un niveau sans précédent en 2019, devrait bondir de 1.000 milliards de dollars (884 milliards d'euros) cette année en raison des défis posés par la pandémie provoquée par le coronavirus, selon un rapport réalisé par Janus Henderson. La dette des entreprises dans le monde, qui a augmenté bien plus rapidement que les bénéfices au cours de ces cinq dernières années, a atteint un niveau record de 8.300 milliards de dollars à janvier 2020, lit-on dans un communiqué publié lundi par la société de gestion d'actifs. Encouragées par des taux d'intérêt très bas, les entreprises ont emprunté l'an dernier pour financer des acquisitions, des rachats d'actions et des dividendes mais aussi pour investir. La tendance n'a fait que s'accélérer cette année avec le poids sur le bilan des sociétés de la fermeture de larges pans de l'activité économique dans le but de contenir la propagation du Covid-19. L'endettement des entreprises devrait gonfler de 1.000 milliards de dollars supplémentaires cette année, soit une croissance de 12%, selon les chiffres de Janus Henderson. De janvier à mai, les entreprises ont émis 384 milliards de dollars d'obligations supplémentaires, soit une augmentation de 6,6% par rapport aux bilans du mois de décembre, selon la société de gestion, qui note que les emprunts bancaires ont également connu une forte augmentation. C'est aux Etats-Unis et en Suisse que la dette des entreprises a augmenté le plus rapidement, lit-on dans le rapport. Les entreprises américaines sont les plus endettées au monde devant les entreprises allemandes, qui souffrent du poids des constructeurs automobiles, en première ligne dans la crise du coronavirus. La société la plus endettée au monde est Volkswagen, avec un endettement de 192 milliards de dollars, gonflé par les étalements de paiement proposés par le constructeur à ses clients, toujours selon le rapport de Janus Henderson. (Patrick Vignal, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA -0.68%