L’emploi salarié augmente de 0,2% en France au deuxième trimestre
information fournie par AOF 29/08/2025 à 09:51

(AOF) - L’emploi salarié est en légère hausse a augmenté de 0,2 %, ce qui représente 51 900 emplois, en France au deuxième trimestre, a indiqué l’Insee. Il s’était effrité de 0,1%, soit -18 800 emplois, au premier trimestre 2025. Il est pratiquement stable par rapport à un an auparavant (soit -4 500 emplois) mais dépasse encore nettement son niveau d’avant la crise sanitaire, fin 2019 (+5,0 % soit +1,3 million d’emplois). Ce rebond est intervenu principalement grâce au secteur privé (+43 400 emplois) tandis que l'emploi a légèrement progressé dans la fonction publique : +8 500 postes.

