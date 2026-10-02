L'emploi déçoit, mais devrait soutenir Wall Street à l'ouverture

Si les places européennes ont concédé de lourdes pertes hier, et se reprennent aujourd'hui, les indices américains ont fini la séance de jeudi dans le vert. A l'ouverture, Wall Street est attendue en hausse. Selon les futures sur indices, le Dow Jones devrait gagner 0,92%, le S&P 500 est attendu sur un gain de 0,89% et le Nasdaq 100 devrait faire mieux avec une hausse de 1,10%.

La veille, le Dow Jones avait réussi à grappiller 0,04%, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq 100 s'étaient respectivement adjugé 0,19% et 0,31%. Il s'agissait seulement de la première séance de hausse de la semaine pour le Dow Jones et le S&P 500.

Les indices profitaient d'un reflux des rendements obligataires après avoir progressé en début de séance. Ce vendredi, cette tendance se poursuit, notamment après la publication de données sur l'emploi moins bonnes que prévu.

Le rapport mensuel sur l'emploi américain a été particulièrement décevant avec seulement 29 000 créations de postes en septembre, là où les analystes en visaient 90 000. En outre, les données d'août ont été sensiblement révisées à la baisse de 162 000 à 133 000.

Après cette publication, les futurs sur indices américains ont accentué leurs gains, tout comme les places européennes. Le ralentissement du marché du travail outre-Atlantique plaide pour une Fed pas trop agressive.

Sur le marché des devises, le dollar s'est affaibli après les données sur l'emploi et se négociait contre 0,8890 euro.

En ce qui concerne les matières premières, le prix du pétrole recule mais reste sur des niveaux élevés. A New York, le WTI cède 3,28%, à 89,88 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord perd 2,26%, à 99,85 dollars.

Le repli des cours de l'or noir est lié à la perspective de voir l'offre augmenter au Moyen-Orient, mais surtout à la rumeur d'un déblocage de stocks de diesel par l'Union européenne.

A l'inverse, du côté des moins bonnes nouvelles, les Etats-Unis pourraient renforcer leur présence au Moyen-Orient. Dans une note, TP Icap Midcap précise que "Washington évalue un renforcement de sa présence militaire au Moyen-Orient et des restrictions à l'export de produits raffinés comme le diesel, tandis que la Chine a déjà tranché en suspendant ses exportations pétrolières au-delà de Hong Kong et Macao".

Dans l'actualité des valeurs

Nike, le géant américain des chaussures et vêtements de sport, abandonne près de 9% en préouverture. Le titre est sanctionné après la présentation de perspectives prudentes. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11,21 MdsUSD au premier trimestre de son exercice 2027, en baisse de 4% sur un an et légèrement inférieur aux 11,32 MdsUSD attendus, tandis que le bénéfice dilué par action s'est établi à 0,48 dollar, contre environ 0,44 dollar anticipé.

Venture Global, Inc. (producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié à bas coût) et ConocoPhillips ont annoncé un nouvel accord de vente et d'achat à long terme pour du GNL. Selon cet accord, ConocoPhillips achètera 1 million de tonnes par an de GNL à Venture Global pendant 20 ans, à partir de 2030.