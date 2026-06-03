L'emploi dans le secteur privé américain a globalement augmenté en mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

L'emploi dans le secteur privé américain a globalement progressé en mai, mais les économistes ont mis en garde contre l'interprétation de cette hausse comme un signe de raffermissement du marché du travail, soulignant que d'autres indicateurs continuaient de pointer vers une stabilisation de la situation.

L'emploi dans le secteur privé a progressé de 122 000 postes le mois dernier, après une hausse révisée à la baisse à 105 000 en avril, selon le rapport national sur l'emploi publié mercredi par ADP. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une augmentation de 117 000 emplois dans le secteur privé, après une hausse initialement annoncée à 109 000 en avril.

La hausse des embauches du mois dernier a concerné les entreprises de toutes tailles et a été tirée par le secteur de l'éducation et des services de santé, qui a créé 57 000 emplois. Les effectifs dans le commerce, les transports et les services publics ont augmenté de 36 000. En revanche, des pertes d'emplois ont été enregistrées dans les secteurs de l'information, des ressources naturelles et des mines.

Le rapport ADP est élaboré conjointement avec le Stanford Digital Economy Lab et a été publié avant le rapport sur l'emploi du mois de mai du Bureau of Labor Statistics (BLS), plus complet et très suivi, qui sera publié vendredi. L'ADP s'est révélé un mauvais indicateur des estimations du BLS concernant l'emploi dans le secteur privé.

"Les indicateurs qui ont fait leurs preuves en matière de prévision des effectifs – les indices des intentions d'embauche de la NFIB et des enquêtes régionales de la Réserve fédérale, ainsi que l'écart de disponibilité des emplois de l'enquête du Conference Board – se sont affaiblis ces derniers mois", a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics. "Les signes indiquant que le marché du travail reprend de la vigueur restent peu convaincants."

Le marché du travail a retrouvé ses marques après avoir vacillé l'année dernière dans un contexte d'incertitude principalement lié aux droits de douane. Alors que la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran a fait grimper les prix des matières premières et attisé l'inflation, les licenciements sont restés à des niveaux historiquement bas, stabilisant ainsi le marché du travail. L'enquête du ministère du Travail sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre (JOLTS) publiée mardi a révélé une forte hausse des offres d'emploi en avril, mais celles-ci étaient concentrées dans un seul secteur. Les embauches ont diminué et les licenciements ont baissé, ce qui suggère que la solide augmentation des effectifs dans le secteur non agricole en avril était principalement due à une baisse des licenciements.

Les effectifs non agricoles devraient avoir augmenté de 85 000 emplois en mai après une hausse de 115 000 en avril, selon une enquête de Reuters auprès d'économistes. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3%.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne son taux d'intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50% à 3,75% jusqu'à l'année prochaine, tout en surveillant les répercussions de la guerre sur l'inflation. L'inflation a augmenté en avril à son rythme le plus rapide depuis trois ans, selon les chiffres publiés la semaine dernière par le gouvernement.