L'empire commercial tentaculaire du milliardaire tchèque Kretinsky

Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky rachète des entreprises dans toute l'Europe, dans les secteurs de la vente au détail, des médias et des services postaux.

Kretinsky, 50 ans, ancien avocat, a créé l'un des plus grands groupes énergétiques d'Europe, Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH), dont la valeur nette s'élève à environ 10 milliards de dollars, selon une estimation de Forbes.

Il opère par l'intermédiaire de divers véhicules d'investissement, dont EP Group et VESA Equity Investment. Ce dernier possède un portefeuille d'une valeur de plus de 3 milliards d'euros (3,52 milliards de dollars) selon son site web.

Voici un résumé de certains investissements réalisés par des entreprises contrôlées par Kretinsky et son partenaire commercial de longue date, Patrik Tkac:

* EPH

Kretinsky détient un peu plus de 50 % d'EPH par l'intermédiaire de sa société mère EPCG, qui possède un grand nombre d'entreprises énergétiques en Europe occidentale et centrale.

Le 17 novembre, la major pétrolière française TotalEnergies SE TTEF.PA a accepté d'acquérir 50 % de la plateforme de production d'énergie flexible d'EPH en Europe occidentale par le biais d'une transaction boursière de 5,1 milliards d'euros , EPH devant prendre une participation de 4,1 % dans la société française.

La transaction créera une coentreprise à parts égales gérant des centrales au gaz et à la biomasse ainsi que des systèmes de batteries en Italie, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas et en France.

EPH fait "partie du processus" de vente d'Uniper , a déclaré le 20 janvier une source au fait du dossier, refusant d'être identifiée en raison du caractère confidentiel des négociations.

Le 19 décembre, EPH a signé un accord pour acquérir la participation du groupe italien Enel ENEI.MI dans le producteur d'électricité slovaque Slovenske Elektrarne .

SERVICES POSTAUX

* International Distribution Services

La Grande-Bretagne a autorisé EP Group à acheter la société mère Royal Mail dans le cadre d'une opération de rachat de 3,57 milliards de livres (4,79 milliards de dollars) en décembre.

Le 3 avril, EP Group a déclaré que le rachat avait satisfait à toutes les conditions réglementaires , et Kretinsky est devenu président de Royal Mail en juin.

* PostNL PTNL.AS

Kretinsky détient une participation de 30,1 % dans le groupe néerlandais de distribution de courrier et de colis par l'intermédiaire de VESA, selon une déclaration réglementaire datant de décembre 2024.

* Quadient QDT.PA

Kretinsky a investi 1 milliard de couronnes tchèques (48,35 millions de dollars) en novembre 2023 pour acquérir une participation dans la société française d'équipement de salles de courrier et a augmenté sa participation depuis. VESA détenait 25,04 % des droits de vote au 22 septembre, selon l'AMF.

RETAIL

* Unieuro

Le distributeur français Fnac Darty et Ruby Equity Investment, tous deux liés à Kretinsky par l'intermédiaire de VESA, ont privatisé le distributeur italien d'électronique grand public au début du mois de janvier.

* Casino CASP.PA

Le consortium de rachat de Casino par Kretinsky a déclaré en février 2024 que le tribunal de commerce de Paris avait approuvé son plan de sauvetage du distributeur français criblé de dettes dans le cadre d'une procédure de protection accélérée.

Suite à l'accord, le consortium possédait 53,73% des actions de Casino au 6 mai, selon les données de LSEG.

* Fnac Darty FNAC.PA

VESA est le principal actionnaire du distributeur français de produits électroniques et de livres, avec environ 28 % des droits de vote de Fnac Darty.

* Foot Locker

VESA détenait une participation dans le distributeur américain de vêtements et de chaussures de sport qui a été racheté par Dick's Sporting Goods DKS.N en septembre.

* Metro

Le groupe de distribution allemand a déclaré le 4 février qu'il avait signé un accord avec EPGC, son principal actionnaire avec une participation de 49,99%, pour qu'il achète toutes les actions restantes et rende la société privée .

* Sainsbury's SBRY.L

VESA détient une participation de 10,06 % dans le groupe de supermarchés britannique, selon les données du LSEG.

MEDIA

* Editis

Le groupe français Vivendi VIV.PA a accepté en juin 2023 de vendre son activité d'édition Editis à une unité de Czech Media Invest de Kretinsky. Vivendi a déclaré en novembre 2023 avoir reçu 653 millions d'euros après avoir finalisé la vente.

* Elle, Marianne

Kretinsky possède également plusieurs titres français par l'intermédiaire de CMI, tels que Elle et le magazine d'information Marianne, selon le site web de CMI.

AUTRES

* West Ham

Le groupe 1890s Holdings de Kretinsky détient une participation de 27 % dans le club de football de la Premier League anglaise, selon le site web du club, en plus de sa propriété de la principale équipe tchèque, le Sparta Prague.

(1 $ = 0,8531 euro) (1 $ = 0,7447 livre) (1 $ = 20,6840 couronnes tchèques)