L'embouteilleur de Coca-Cola en Europe centrale et orientale n'atteint pas les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La Pâques précoce a fait grimper les coûts de marketing en Europe

* La croissance sur les marchés établis est inférieure aux estimations

* Le directeur financier affirme que l'entreprise est bien couverte sur l'énergie, l'aluminium et le sucre

* Les actions chutent de 5,3 %

(Ajout de détails supplémentaires, citation du directeur général au paragraphe 6 et citation du directeur financier au paragraphe 8) par Simone Lobo

La société suisse Coca-Cola HBC CCH.L a manqué jeudi ses estimations de croissance organique du chiffre d'affaires trimestriel, entraînant une chute de son action de 5,3 %, les clients ayant opté pour des boissons moins chères et vendues en lot pendant les vacances de Pâques.

Le partenaire d'embouteillage de Coca-Cola KO.N en Europe centrale et orientale et en Afrique a intensifié ses promotions et ses offres pour attirer les consommateurs confrontés à l'incertitude économique et à la hausse de l'inflation liée à la guerre en Iran.

Coca-Cola HBC, qui conditionne également des boissons telles que Sprite, Fanta et Monster Energy, a déclaré que la date précoce de Pâques avait fait grimper les coûts de marketing en Europe.

Les offres de Pâques, qui comprennent des emballages multi-portions plébiscités par les clients pour une consommation accrue à domicile pendant les fêtes, génèrent un chiffre d'affaires par caisse et par litre relativement inférieur à celui des emballages plus petits, a déclaré le directeur général Zoran Bogdanovic à Reuters.

Les entreprises de biens de consommation ont signalé une hausse des coûts due à l'augmentation des prix de l'énergie et des emballages, elle-même provoquée par les contraintes d'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient.

Cependant, Coca-Cola HBC est « bien couverte » sur les matières premières telles que l'énergie, l'aluminium et le sucre, a déclaré le directeur financier Anastasis Stamoulis.

« En ce qui concerne les coûts énergétiques, nous nous attendons à une certaine pression sur les frais généraux de production et les transporteurs. Même dans ce cas, nous sommes bien couverts dans les pays où nous pouvons nous couvrir, de sorte que les services publics n'auront pas d'impact dans ces pays », a déclaré Anastasis Stamoulis, sans nommer les pays concernés.

Coca-Cola HBC a annoncé une croissance organique du chiffre d'affaires du groupe de 11,6 % pour le trimestre clos le 28 mars, inférieure aux 11,8 % prévus dans un consensus établi par la société.

La croissance sur les marchés établis, notamment en Autriche, à Chypre et en Grèce, s'est élevée à 7,3 %, soit un chiffre inférieur aux estimations de 8,1 %.

L'embouteilleur prévoit une hausse de ses coûts financiers nets pour 2026, compris entre 45 et 65 millions d'euros (52,9 à 76,4 millions de dollars), suite à son acquisition d'une participation dans Coca-Cola Beverages Africa, mais a maintenu inchangées ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d'affaires organique et du résultat d'exploitation.

À 08h49 GMT, l'action reculait de 3,4 % à 4 227 pence.

(1 $ = 0,8510 euro)