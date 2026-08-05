L'embouteilleur Coca-Cola HBC revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices, la demande l'emportant sur les inquiétudes macroéconomiques

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* La croissance organique du résultat d'exploitation pour l'exercice 2026 devrait se situer entre 8% et 10%

* La croissance organique du chiffre d'affaires devrait se situer près de la limite supérieure de la fourchette de 6% à 7%

* Le directeur financier indique que la société est couverte à 85% sur ses principales matières premières

* Le résultat d'exploitation du premier semestre dépasse le consensus des analystes fourni par l'entreprise

(Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 3, des citations du directeur général aux paragraphes 6 et 7, de la citation du directeur financier au paragraphe 9; graphique) par Simone Lobo

L'embouteilleur Coca-Cola HBC CCH.L a revu mercredi à la hausse ses prévisions de croissance annuelle du bénéfice, les plaçant désormais dans la partie haute de sa fourchette de prévisions, la Coupe du monde de football ayant stimulé la demande qui, selon l'entreprise, est restée solide malgré les incertitudes.

Le partenaire d'embouteillage de Coca-Cola KO.N , basé en Suisse et présent en Europe centrale et orientale ainsi qu'en Afrique, a bénéficié du partenariat conclu avec le géant américain des boissons à l'occasion de la Coupe du monde, un événement mondial qui a contribué à redonner confiance aux consommateurs dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de vents contraires macroéconomiques.

L'action Coca-Cola HBC a progressé de 4,3% à 50,35 livres sterling après que la société a annoncé qu'elle tablait sur une croissance organique de son résultat d'exploitation comprise entre 8% et 10% pour l'exercice 2026, contre une prévision antérieure de 7% à 10%.

Selon un consensus fourni par l’entreprise, les analystes tablent sur une croissance de 9,1%.

La société, qui commercialise également des boissons énergisantes, du café et des boissons gazeuses, table par ailleurs sur une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires se situant dans le haut de sa fourchette prévisionnelle de 6% à 7%, alors que les analystes s’attendent à 6,2%, selon les chiffres fournis par l’entreprise.

Les partenariats tels que celui conclu à l’occasion de la Coupe du monde, qui a donné lieu à la commercialisation de packs en édition spéciale de Coca-Cola et de Powerade, ont généralement un impact durable au-delà de l’événement, car ils renforcent le capital marque, a déclaré à Reuters le directeur général Zoran Bogdanovic.

Bogdanovic a également indiqué que la société avait constaté une résilience globale du moral des consommateurs, alors même que certains marchés montraient des signes de fragilité et que la plupart des autres entreprises de biens de consommation signalaient un ralentissement des tendances de consommation.

La hausse de l’inflation, ainsi que des coûts des matières premières et de l’énergie résultant de la guerre en Iran , a également incité les entreprises à se couvrir contre les fluctuations.

Coca-Cola HBC est couverte à 85% sur les matières premières clés, notamment le sucre, l’aluminium, la prime sur l’aluminium, le gazole, le maïs et les plastiques, a déclaré à Reuters le directeur financier, Anastasis Stamoulis. Il a toutefois fait état d’un « certain niveau de pression » concernant les coûts des carburants, sans toutefois fournir de détails.

Le résultat d'exploitation comparable de 760,1 millions d'euros (876,70 millions de dollars) pour le semestre clos le 3 juillet a dépassé les prévisions, qui s'élevaient à 731,1 millions d'euros.

Coca-Cola HBC a également indiqué qu’elle était en bonne voie pour finaliser l’acquisition de son homologue africain au cours du second semestre.

(1 dollar = 0,8670 euro)