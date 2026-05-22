L'EMA soutient le comprimé Wegovy de Novo, premier médicament amaigrissant oral pour l'Europe

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* Le comprimé Foundayo de Lilly a été lancé aux États-Unis après avoir reçu l'autorisation de la FDA en avril

* La recommandation de l'EMA s'appuie sur une étude montrant une perte de poids moyenne de 16,6 % avec le comprimé Wegovy

* La Commission européenne va examiner la recommandation de l'EMA avant d'accorder l'autorisation de mise sur le marché

(Ajout d'un graphique, d'un commentaire de l'EMA au paragraphe 5 et d'informations contextuelles tout au long du texte)

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'autorisation de mise sur le marché du comprimé amaigrissant Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , a annoncé vendredi l'organisme de réglementation, ouvrant ainsi la voie pour qu'il devienne le premier médicament amaigrissant oral en Europe, devançant son concurrent américain Eli Lilly LLY.N .

Cette recommandation intervient alors que la concurrence entre Novo et Lilly s'intensifie, les deux sociétés cherchant à accroître leur part du marché en plein essor des médicaments contre l'obésité — qui, selon les analystes, devrait atteindre 150 milliards de dollars par an au cours de la prochaine décennie — en se développant dans le domaine des traitements oraux.

Novo a lancé ce comprimé aux États-Unis plus tôt cette année après avoir obtenu l'autorisation de la FDA , ce qui lui a permis de prendre une longueur d'avance. Le comprimé amaigrissant de Lilly, Zepbound, a été lancé en avril après avoir été approuvé aux États-Unis.

Le comprimé à prise unique quotidienne de Novo contient du sémaglutide, le même principe actif que celui utilisé dans ses médicaments injectables à succès Wegovy pour la perte de poids et Ozempic pour le diabète.

La société commercialise déjà du semaglutide oral pour le diabète de type 2 sous la marque Rybelsus et a lancé un comprimé d'Ozempic plus tôt cette année.

"Les comprimés offrent une alternative orale aux injections sous-cutanées hebdomadaires, ce qui peut être plus pratique pour certains patients", a déclaré l'EMA.

La recommandation de l'EMA s'appuie sur les données d'une étude de phase avancée, dans laquelle les patients prenant le comprimé de Wegovy à 25 milligrammes ont perdu en moyenne 16,6 % de leur poids corporel, contre 2,7 % pour ceux sous placebo sur une période de 64 semaines.

Les données préliminaires solides sur les prescriptions aux États-Unis pour les comprimés de Novo et de Lilly ont conforté l'idée que les traitements oraux peuvent stimuler l'expansion du marché en attirant de nouveaux patients, plutôt qu'en se contentant de faire passer les utilisateurs des injections aux comprimés.

Le mois dernier, la directrice de l'Agence européenne des médicaments, Emer Cooke, a déclaré à Reuters que l'examen réglementaire de l'UE concernant le premier comprimé amaigrissant de nouvelle génération serait conclu cet été.

Les recommandations formulées par le Comité des médicaments à usage humain de l'EMA vont désormais être examinées par la Commission européenne en vue de l'autorisation de mise sur le marché.