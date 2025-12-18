L'élan des Bourses européennes en 2026 suspendu aux dépenses en Allemagne

par Yoruk Bahceli et Samuel Indyk

Les investisseurs espèrent qu'une explosion des dépenses en Allemagne, la première économie de l'Union européenne (UE), donnera en 2026 un nouvel élan aux marchés boursiers européens, qui sont dans l'ombre de leurs homologues américains depuis l'été.

Un accord visant à mettre fin à la guerre en Ukraine pourrait également stimuler le moral, alors que les actions européennes ont à peine récupéré les liquidités perdues depuis le début du conflit en février 2022.

Les Bourses européennes ont connu un premier semestre 2025 meilleur que leurs homologues américaines, aidées par l'augmentation des dépenses de défense dans le bloc et la réforme du frein à l'endettement en Allemagne, tandis que les droits de douane annoncés par Washington en avril ont ébranlé la confiance des investisseurs dans les actifs américains.

Les craintes liées à la politique commerciale de la Maison blanche se sont néanmoins apaisées au fil des accords commerciaux et les actions européennes ont repris leur tendance à sous-performer leurs homologues américaines.

Les marchés actions européens ont enregistré des entrées de capitaux d'un peu plus de 86 milliards de dollars en 2025 (73,39 milliards d'euros), mais ce rythme a ralenti à 23 milliards de dollars au cours des six derniers mois, selon les données EPFR suivies par Barclays.

Pour 2026, les investisseurs estiment que les places boursières européennes devraient enregistrer de bons résultats l'année prochaine, tout en restant dans l'ombre des États-Unis.

Quatre des six plus grandes banques d'investissement américaines et européennes prévoient que l'Europe sera à nouveau à la traîne en 2026, en raison notamment de l'exposition des États-Unis à l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

"L'attention se porte désormais sur ce que l'Europe peut faire en termes de facteur d'attraction, étant donné que le facteur de répulsion des États-Unis ne sera pas aussi prononcé que nous le pensions", a déclaré Arun Sai, stratège senior multi-actifs chez Pictet Asset Management.

L'ALLEMAGNE, UN FACTEUR CLÉ

Berlin a réformé en mars dernier ses règles budgétaires, qui limitaient constitutionnellement l'endettement fédéral, afin de stimuler les investissements dans les infrastructures et la défense, mais a utilisé une partie de cette nouvelle marge de manoeuvre pour les dépenses courantes plutôt que pour des infrastructures supplémentaires qui stimuleraient l'économie et, par conséquent, la performance boursière de façon durable.

Si les dépenses d'infrastructure devraient s'accélérer en 2026, les économistes de Barclays affirment que, dans l'ensemble, tant cette année qu'en 2026, les dépenses sociales augmenteront plus rapidement.

Les projets budgétaires de l'Allemagne ne sont "pas aussi ambitieux que ce que nous aurions souhaité", observe Ross Hutchison, analyste chez Zurich Insurance Group, qui privilégie les actions américaines aux actions européennes.

Même si le niveau élevé des dépenses globales reste positif, il aimerait que davantage de fonds soient alloués aux infrastructures ayant un impact à plus long terme.

Trois instituts économiques allemands ont revu à la baisse la semaine dernière leurs prévisions de croissance pour 2026, invoquant une dynamique limitée des dépenses et la lenteur des progrès en matière de réformes structurelles.

Les valorisations boursières reflètent également ce pessimisme. Les actions allemandes ont progressé de plus de 20% cette année mais leur performance a été morose au second semestre de l'année.

Globalement, les actions européennes se négocient avec une décote d'environ 35% par rapport à leurs homologues américaines en termes de bénéfices prévisionnels, un niveau proche d'un plus bas historique.

Cela signifie, disent les analystes, qu'il existe un potentiel d'afflux de capitaux si l'Allemagne tient ses promesses en matière budgétaire.

Une augmentation des bénéfices des entreprises du STOXX 600 l'année prochaine, après une contraction en 2025, pourrait également donner un nouvel élan aux Bourses européennes, selon les estimations de LSEG I/B/E/S.

D'un point de vue géopolitique, un cessez-le-feu ou un accord de paix en Ukraine contribuerait à améliorer le moral des investisseurs. Les actifs gérés par les fonds d'actions européens ont reculé de 14% depuis le début de la guerre en 2022, et les entrées récentes n'ont permis de récupérer qu'un dixième des fonds qui avaient été retirés, selon Citi.

L'impact initial d'une fin du conflit serait toutefois plus spécifique à certains secteurs et résulterait surtout de la baisse des prix de l'énergie, soulignent les analystes.

Les investisseurs seront également attentifs au rôle que les groupes européens pourront jouer dans la reconstruction de l'Ukraine, qui pourrait coûter plus de 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

(Yoruk Bahceli et Samuel Indyk, avec la contribution de Dhara Ranasinghe et Alun John ; version française Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)