L'Égypte déclare que l'accord sur le gaz naturel avec Israël est "purement commercial"

Le service d'information de l'État égyptien a déclaré jeudi que l'accord sur le gaz naturel avec Israël était un accord "purement commercial" sans dimension politique, ajoutant que l'accord avait été conclu par des sociétés énergétiques privées selon les règles du marché et sans l'intervention du gouvernement.

Israël a signé l'accord d'exportation en août avec Chevron et ses partenaires, NewMed NWMDp.TA et Ratio, pour fournir jusqu'à 35 milliards de dollars de gaz à l'Égypte à partir du champ de gaz naturel Leviathan.