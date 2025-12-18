 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Égypte déclare que l'accord gazier avec Israël est "strictement commercial"
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 17:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails et de contexte)

L'Egypte a déclaré jeudi qu'un accord sur le gaz naturel avec Israël était un accord "strictement commercial" sans dimension politique, ajoutant qu'il avait été conclu par des compagnies énergétiques privées selon les règles du marché sans intervention directe du gouvernement.

Mercredi, Israël a approuvé un accord d'exportation signé en août avec Chevron CVX.N et ses partenaires, NewMed NWMDp.TA et Ratio, pour fournir jusqu'à 35 milliards de dollars de gaz à l'Égypte à partir du champ de gaz naturel Leviathan.

L'accord intervient dans un contexte de tensions régionales accrues à la suite de l'attaque meurtrière du groupe palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et de la guerre menée ensuite par Israël contre l'enclave palestinienne de Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de morts.

La position de l'Égypte sur la cause palestinienne est "ferme et inébranlable". Elle soutient les droits légitimes du peuple palestinien, rejette les déplacements forcés et adhère à la solution des deux États, a déclaré Diaa Rashwan, chef du service d'information de l'État égyptien, dans un communiqué.

Mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié l'accord de plus important contrat gazier de l'histoire d'Israël, ajoutant qu'il contribuerait à renforcer la stabilité régionale.

En vertu de cet accord, Leviathan, qui possède des réserves d'environ 600 milliards de mètres cubes, vendra environ 130 milliards de mètres cubes de gaz à l'Égypte jusqu'en 2040 ou jusqu'à ce que toutes les valeurs contractuelles soient remplies, a déclaré NewMed dans un communiqué.

La production de gaz de l'Égypte a commencé à décliner en 2022, l'obligeant à abandonner ses ambitions de devenir une plaque tournante de l'approvisionnement régional. Elle s'est de plus en plus tournée vers Israël pour combler le déficit.

Valeurs associées

CHEVRON
148,000 USD NYSE -1,02%
Gaz naturel
4,02 USD NYMEX 0,00%
NEWMED ENERGY
5,3750 USD OTCBB +3,86%
Pétrole Brent
60,09 USD Ice Europ -0,94%
Pétrole WTI
56,47 USD Ice Europ -0,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en hausse, entre BCE et inflation
    information fournie par AFP 18.12.2025 18:30 

    La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi, après avoir digéré sereinement la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE) de l'année et salué le ralentissement inattendu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. Le CAC 40 a pris 0,80%, à 8.150,64 ... Lire la suite

  • Le losange, logo de la marque Renault. (Crédit: / Adobe Stock)
    Renault salue le relèvement de sa note de crédit
    information fournie par AOF 18.12.2025 18:02 

    (AOF) - Renault a communiqué en saluant le relèvement de sa note de crédit à BBB- par S&P Global, avec une perspective stable. Auparavant, la note était de BB+. Pour le constructeur automobile, l’amélioration de cette note reflète la transformation profonde

  • Rachida Dati à Nantes, le 27 septembre 2025 ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Enquête pour corruption et perquisitions chez Rachida Dati
    information fournie par AFP 18.12.2025 17:56 

    Nouveau tourment à trois mois des élections municipales: des perquisitions ont été menées jeudi au domicile de Rachida Dati, candidate à Paris, ainsi que dans sa mairie du 7e arrondissement de la capitale, dans le cadre d'une enquête pour corruption. La ministre ... Lire la suite

  • Le fluorure de sodium est naturellement présent dans les eaux de surfaces et les eaux souterraines, les aliments à base de céréales, l'eau de boisson, les feuilles de thé, le lait, les produits laitiers ou le sel de table ( AFP / Ina FASSBENDER )
    Fluorure de sodium: la France plaide pour un étiquetage UE plus protecteur pour l'usage professionnel
    information fournie par AFP 18.12.2025 17:53 

    L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) recommande aux autorités européennes d'opter pour un étiquetage des produits à usage professionnel contenant du fluorure de sodium plus protecteur pour les travailleurs, en avertissant de son caractère potentiellement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank