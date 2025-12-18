L'Égypte déclare que l'accord gazier avec Israël est "strictement commercial"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails et de contexte)

L'Egypte a déclaré jeudi qu'un accord sur le gaz naturel avec Israël était un accord "strictement commercial" sans dimension politique, ajoutant qu'il avait été conclu par des compagnies énergétiques privées selon les règles du marché sans intervention directe du gouvernement.

Mercredi, Israël a approuvé un accord d'exportation signé en août avec Chevron CVX.N et ses partenaires, NewMed NWMDp.TA et Ratio, pour fournir jusqu'à 35 milliards de dollars de gaz à l'Égypte à partir du champ de gaz naturel Leviathan.

L'accord intervient dans un contexte de tensions régionales accrues à la suite de l'attaque meurtrière du groupe palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et de la guerre menée ensuite par Israël contre l'enclave palestinienne de Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de morts.

La position de l'Égypte sur la cause palestinienne est "ferme et inébranlable". Elle soutient les droits légitimes du peuple palestinien, rejette les déplacements forcés et adhère à la solution des deux États, a déclaré Diaa Rashwan, chef du service d'information de l'État égyptien, dans un communiqué.

Mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié l'accord de plus important contrat gazier de l'histoire d'Israël, ajoutant qu'il contribuerait à renforcer la stabilité régionale.

En vertu de cet accord, Leviathan, qui possède des réserves d'environ 600 milliards de mètres cubes, vendra environ 130 milliards de mètres cubes de gaz à l'Égypte jusqu'en 2040 ou jusqu'à ce que toutes les valeurs contractuelles soient remplies, a déclaré NewMed dans un communiqué.

La production de gaz de l'Égypte a commencé à décliner en 2022, l'obligeant à abandonner ses ambitions de devenir une plaque tournante de l'approvisionnement régional. Elle s'est de plus en plus tournée vers Israël pour combler le déficit.