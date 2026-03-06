L'effondrement de Zealand Pharma fait perdre des milliards à sa valeur après la publication de données décevantes sur un médicament contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte aux paragraphes 4-5 et 10, le cours de l'action au paragraphe 6, les commentaires des analystes aux paragraphes 8-9.)

Les actions de Zealand Pharma ZELA.CO ont chuté de plus de 30% vendredi, plaçant la société de biotechnologie danoise sur la voie de sa pire journée boursière jamais enregistrée, après que les résultats d'un essai à mi-parcours pour un médicament contre l'obésité, le petrelintide, aient été en deçà des attentes des investisseurs.

Le médicament, que Zealand développe avec Roche ROG.S , a aidé les patients à perdre jusqu'à 10,7 % de leur poids corporel sur 42 semaines dans une étude portant sur 493 patients, selon les résultats publiés jeudi.

Ces résultats sont inférieurs à ceux des traitements concurrents contre l'obésité, notamment un médicament candidat à base d'amyline d'Eli Lilly LLY.N qui a entraîné une perte de poids allant jusqu'à 20,1 % lors d'un essai comparable à mi-parcours.

L'intensification de la course aux médicaments contre l'obésité a placé la barre très haut en matière d'efficacité, les fabricants de médicaments se disputant une part d'un marché qui devrait générer des dizaines de milliards de dollars par an. Cette déception fait suite à un récent revers pour Novo Nordisk NOVOb.CO , dont les actions se sont effondrées le mois dernier après que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité a été moins performant que le traitement concurrent de Lilly lors d'un essai en tête-à-tête.

Les actions de Zealand ont atteint leur niveau le plus bas depuis août 2023 dans les premiers échanges à Copenhague, effaçant environ 8,3 milliards de couronnes danoises (1,3 milliard de dollars) de la valeur de marché de l'entreprise.

"Le potentiel d'une efficacité semblable à celle de Wegovy, mais avec une tolérabilité semblable à celle d'un placebo, suggère qu'il s'agit d'un médicament viable, bien qu'il soit probablement considéré comme le deuxième meilleur produit par rapport à l'Elora de Lilly pour le moment", a déclaré Jefferies dans une note à ses clients.

KBC Securities s'est fait l'écho de ce point de vue, suggérant que le pétrelintide pourrait être mieux adapté au maintien de la perte de poids. "Nous pensons que ce résultat rend difficile le positionnement en première ligne", a déclaré la maison de courtage belge. En mars 2025, Roche a conclu un partenariat avec Zealand pour codévelopper le pétrelintide, décrivant l'accord comme un "accord presque parfait" dans le cadre des efforts déployés par les entreprises pour concurrencer les leaders du marché de l'obésité.

($1 = 6,4350 couronnes danoises)