L'effondrement de Zealand Pharma fait perdre des milliards à la valeur de l'entreprise après la publication de données décevantes sur un médicament contre l'obésité

Les actions de Zealand Pharma ZELA.CO ont chuté de plus de 30% vendredi, plaçant la société de biotechnologie danoise sur la voie de sa pire journée boursière jamais enregistrée, après que les résultats de l'essai à mi-parcours pour le médicament contre l'obésité petrelintide aient été en deçà des attentes des investisseurs.

Le médicament, que Zealand développe avec Roche ROG.S , a aidé les patients à perdre jusqu'à 10,7 % de leur poids corporel sur 42 semaines dans une étude portant sur 493 patients, selon les résultats publiés jeudi.

Les résultats sont inférieurs à ceux des traitements concurrents contre l'obésité, y compris un candidat-médicament à base d'amyline d'Eli Lilly LLY.N qui a produit une perte de poids allant jusqu'à 20,1 % dans un essai comparable de phase intermédiaire. "Le potentiel d'une efficacité semblable à celle de Wegovy, mais avec une tolérabilité semblable à celle d'un placebo, suggère qu'il s'agit d'un médicament viable, bien qu'il soit probablement considéré comme le deuxième meilleur médicament par rapport à l'Elora de Lilly pour le moment", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note adressée aux clients.

Les pertes subies en début de séance ont fait disparaître 8,3 milliards de couronnes danoises (1,3 milliard de dollars) de la capitalisation boursière de l'entreprise.

(1 $ = 6,4350 couronnes danoises)