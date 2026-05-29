L'édito ESG / La lassitude des actionnaires des grandes compagnies pétrolières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Bonjour de Boston!

C'est encore Ross Kerber qui vous parle, en remplacement de Sharon Kimathi, qui reprendra ses fonctions habituelles la semaine prochaine.

Il est intéressant de noter qu'il y a quelques années encore, les assemblées générales des grandes entreprises énergétiques étaient au centre de l'attention des militants pour le climat. Mais les résultats de deux grandes réunions montrent que cet engouement s'est estompé. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

Dans la newsletter de cette semaine, vous trouverez également des informations sur un projet de stockage d'énergie thermique dans le Dakota du Sud, ainsi que des liens vers nos articles sur les risques liés à la chaleur en Allemagne, un nouveau parc éolien en France et un projet de parc aquatique abandonné au Mexique.

La lassitude des actionnaires des géants pétroliers Il fut un temps où les militants pour le climat pouvaient mobiliser le pouvoir et l'intérêt de nombreux grands investisseurs pour faire pression en faveur de réformes environnementales, telles que la publication des émissions par les grandes entreprises énergétiques. Cette tendance a véritablement pris son essor en 2017 avec le vote favorable à la publication d'un rapport climatique chez Occidental . Cette époque semble révolue, comme l'ont montré les assemblées générales annuelles des grandes compagnies pétrolières américaines basées au Texas qui se sont tenues mercredi. Chez Chevron , les administrateurs ont obtenu 97 % des voix, tout comme la rémunération de la direction, et seulement 9 % des votes exprimés ont soutenu une motion d'actionnaires sur les droits des peuples autochtones dans le contexte des préoccupations environnementales.

Chez Exxon , en revanche, les actionnaires activistes se heurtent à un accueil hostile. La société a déclaré que 71,3 % des votes avaient été exprimés en faveur de sa proposition de transférer son siège social du New Jersey au Texas , ce qui, selon les conseillers en vote, pourrait porter atteinte aux droits des actionnaires; elle a également indiqué que 23,5 % des votes soutenaient un appel à la réforme d'un programme de vote des investisseurs d'Exxon considéré comme favorable à la direction. Dans de nombreuses entreprises, ces deux résultats , bien qu'ils constituent des victoires pour la direction, pourraient signaler au moins un certain mécontentement significatif des investisseurs et inciter les administrateurs à rechercher un compromis. Mais le directeur général d'Exxon, Darren Woods, a riposté et, lors de la réunion de mercredi, a qualifié le bureau du contrôleur de la ville de New York de « promoteur en série » dont l'idée de réforme du vote ne constituait « pas une utilisation sérieuse du processus de proposition des actionnaires ».

Il a également critiqué le National Legal and Policy Center, un groupe de tendance conservatrice, pour sa proposition visant à ce qu'Exxon se dote d'un président du conseil d'administration indépendant, une idée qui, selon Woods, « a été retirée ou écartée à cinq reprises et rejetée par les actionnaires d'Exxon Mobil à 16 reprises depuis 2000 », d'après une transcription.

Les militants considèrent les efforts de Woods comme excessifs.

« À notre avis, cette réaction reflète davantage les lacunes de la société en matière de gouvernance et de maturité que nos activités de propositions d'actionnaires », a déclaré dans un e-mail Paul Chesser, directeur du National Legal and Policy Center, dont la proposition a recueilli 15,2 % des suffrages exprimés.

Le contrôleur financier de la ville de New York, Mark Levine, a déclaré dans un communiqué que le résultat du vote sur la mesure de réforme, présentée au nom du Fonds de pension de la police de New York, montrait « un soutien significatif à notre proposition et contre la reconstitution de la société ».

Dans un autre article de blog publié vendredi , Michael Garland, contrôleur adjoint de Levine, a expliqué en quoi l'approche d'Exxon s'inscrit dans la lignée des récentes initiatives d'autres entreprises texanes – AT&T et SpaceX – visant à réduire l'influence des actionnaires.

« Ce n'est pas un comportement d'entreprise normal », a écrit Garland. « Cela reflète une tendance plus large dans le discours politique et culturel américain, de plus en plus banalisée aux plus hauts niveaux de la vie publique: attaquer les institutions, mettre en doute les motivations et considérer le contrôle lui-même comme une forme d'agression. Cette hostilité instinctive envers le contrôle s'étend désormais aux conseils d'administration des entreprises. »

Actualité sur les batteries thermiques

Le producteur de biocarburants du Dakota du Sud POET LLC a mis en service dans son État d'origine un système de stockage d'énergie thermique de 5 gigawattheures fabriqué par Antora à partir de blocs isolés de carbone solide.

Les conditions financières n'ont pas été divulguées, mais le projet a été soutenu par « un investissement significatif en actions privilégiées » de la société d'investissement australienne Grok Ventures, a déclaré un représentant.

Parmi les autres bailleurs de fonds d'Antora figurent une coentreprise de BlackRock et Temasek, Trust Ventures, Lowercarbon Capital, Breakthrough Energy Ventures et Emerson Collective.

Points à retenir * Productivité en chute libre: les canicules pourraient coûter jusqu'à 131 milliards de dollars à l'Allemagne d'ici 2030 et réduire la production économique de près de 3 % si les récentes tendances en matière de vagues de chaleur persistent , selon une analyse d'Allianz Trade. * Recherche de personnel dans le secteur éolien: TotalEnergies a déposé une demande d'autorisation pour son projet éolien offshore de 1,5 gigawatt en Normandie . Ce projet représente un investissement de 4,5 milliards d'euros (5,2 milliards de dollars) et emploiera jusqu'à 2 500 personnes pendant la phase de construction de trois ans, a déclaré le géant pétrolier français. * Un projet avorté: la compagnie de croisière Royal Caribbean a abandonné son projet de construction d'un grand parc aquatique baptisé « Perfect Day » sur la côte sud des Caraïbes mexicaines après que les autorités lui ont refusé les permis environnementaux .

Perspective ESG NextEra Energy ajoutera des actifs à forte intensité carbone, notamment le charbon, à son mix de production dans le cadre de son accord d'acquisition de Dominion Energy , a déclaré Sustainable Fitch. « Cela pourrait exercer une légère pression négative sur le profil de durabilité de NextEra et met en évidence un défi plus large pour le secteur: les services publics devraient bénéficier de la hausse de la demande en électricité, mais la décarbonisation pourrait s'avérer plus difficile si cette croissance s'accompagne d'une production plus émettrice », indique un résumé du rapport . Suivez-moi sur LinkedIn et contactez-moi à l'adresse