L'édito de McGeever / Le Japon pourrait bien être «gagnant» dans ses interventions sur le marché des changes

billet yens (Crédits: Adobe Stock)

par Jamie McGeever

Le recul du yen à 160 pour un dollar, quelques semaines seulement après les interventions à grande échelle du Japon pour soutenir la monnaie, a remis en question le bien-fondé d'une telle action. Mais vue sous un angle plus large, la stratégie de Tokyo semble porter ses fruits .

Le niveau de 160 yens pour un dollar est largement considéré comme un seuil officieux au-delà duquel la chute du yen JPY= est susceptible d'inciter les autorités de Tokyo à intervenir sur le marché des changes pour empêcher une nouvelle dépréciation.

C'est ce qu'a fait la Banque du Japon, au nom du ministère des Finances, fin avril et début mai, en dépensant un montant record de 11.700 milliards de yens (73,5 milliards de dollars).

Si certains responsables du ministère des Finances peuvent s'inquiéter d'une intervention d'une telle ampleur, il fallait bien agir. La guerre en Iran a déclenché l'un des plus grands chocs énergétiques mondiaux de l'histoire. Le Japon importe 90 % de son énergie, et le yen est proche de son plus bas niveau depuis 40 ans. C'est un cocktail inflationniste toxique pour la population japonaise, et politiquement toxique pour le gouvernement.

Pourtant, même si le yen s'est raffermi à 155 yens pour un dollar dans les jours qui ont suivi, il a ensuite repris sa chute.

Cela signifie-t-il que la politique a échoué?

« Cela ne fait que rappeler une fois de plus que l'intervention sur les devises ne fonctionne pas sur les grands marchés des changes développés », a déclaré mardi sur X Bob Elliott, directeur général d'Unlimited Funds et ancien cadre du géant des fonds spéculatifs Bridgewater.

À première vue, cela semble être le cas: 73,5 milliards de dollars de dépôts en dollars à l'étranger ou de réserves officielles de devises du Japon ont disparu, et le yen est revenu exactement au niveau qui avait déclenché l'intervention. Cela fait suite aux séries d'interventions, alors record, de fin 2022, lorsque le yen s'échangeait autour de 150 pour un dollar, et de mi-2024, lorsqu'il était à 162.

Au total, le Japon a dépensé la somme astronomique de 215 milliards de dollars dans ces tentatives visant à ralentir ou à inverser la baisse du yen. Si l'on mesure le succès à l'aune d'un taux de change plus fort, les efforts de Tokyo ont été vains.

OPÉRATIONS À TRÈS LONG TERME

Mais il existe une autre façon de mesurer le succès.

Le Japon intervient pour fixer un plancher au yen, et non pas nécessairement pour le renforcer à long terme.

De plus, l'argument selon lequel le Japon « jette l'argent par les fenêtres » n'est peut-être pas valable car, si l'on examine l'ensemble des interventions de ces dernières décennies – tant les achats que les ventes –, Tokyo semble être dans le vert.

Les autorités japonaises étaient autrefois réputées pour leurs interventions de vente de yens, qui s'inscrivaient dans le cadre de leurs efforts menés pendant plus de deux décennies pour sortir l'économie d'une crise déflationniste en partie causée et entretenue par un taux de change fort.

Les dernières ventes officielles de yens remontent à 2010, lorsque le yen s'échangeait à environ 80 pour un dollar, et à 2011, lorsque la devise a atteint un record proche de 76 pour un dollar. Acheter des dollars à 80 yens à l'époque et les vendre aujourd'hui à environ 160 yens constitue une opération plutôt rentable, même si elle s'inscrit dans une perspective à très long terme.

Vendre des dollars à un prix nettement supérieur à leur prix d'achat permet au gouvernement de réaliser une plus-value, qui peut être utilisée pour rembourser la dette publique ou à d'autres fins budgétaires, comme l'a fait valoir Brad Setser, chercheur senior au Council on Foreign Relations.

« Vendre des réserves à 160 (yens par dollar) réduit indéniablement l'encours de la dette. Ce n'est pas une réduction énorme, mais globalement, le Japon enregistre un bénéfice », explique M. Setser.

Mais d'autres contestent l'idée selon laquelle l'intervention japonaise actuelle de vente de dollars permet de réaliser une plus-value sur l'intervention d'achat de dollars d'antan, que le gouvernement pourrait utiliser pour financer ses dépenses courantes.

Selon les analystes de Barclays, ce sont les gains de change – et non les plus-values – qui sont comptabilisés comme recettes dans le système du Compte spécial du Fonds des changes du Japon. Pour simplifier, ils expliquent que les gains de change sont calculés à partir du taux de change moyen des deux mois précédents.

Ainsi, même si la vente d'actifs en dollars plusieurs années après leur achat génère un bénéfice, cela ne fait qu'augmenter la valeur des actifs au bilan du compte spécial du Fonds des changes.

Ils estiment que la dernière vague d'interventions ne devrait pas entraîner le transfert au gouvernement de plus de 90 milliards de yens (562 millions de dollars), et ce, au plus tôt au cours du prochain exercice fiscal.

Mais si l'on fait abstraction des subtilités techniques des bilans intra-gouvernementaux du Japon, le pays semble disposer d'une marge de manœuvre suffisante pour vendre des dollars sans épuiser ses réserves à un niveau inquiétant.

Ses réserves de change, d'un montant de 1.380 milliards de dollars, sont les deuxièmes plus importantes au monde. Ses avoirs en bons du Trésor américain, d'un montant de 1.190 milliards de dollars, constituent la plus grande détention officielle de dette américaine au monde.

Ces actifs génèrent des revenus. En supposant un rendement moyen pondéré actuel de la dette du Trésor américain d'environ 3,5 %, le Japon tire plus de 40 milliards de dollars par an de ses avoirs en bons du Trésor. Avec la hausse des rendements américains, ces revenus d'intérêts augmenteront également.

Compte tenu de toutes ces perspectives, on peut s'accorder à dire que le Japon interviendra très certainement à nouveau.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters)