"Tu serais en prison sans moi" : Donald Trump confirme avoir eu un échange musclé avec Benjamin Netanyahu sur le Liban

Le milliardaire républicain veut éviter que le conflit au Liban ne fasse dérailler les difficiles négociations américaines avec Téhéran en vue d'une fin de la guerre.

Benamin Netanyahu et Donald Trump à Palm Beach, aux Etats-Unis, le 29 décembre 2025. ( AFP / JIM WATSON )

Donald Trump a confirmé mercredi 3 juin ne pas être satisfait des opérations israéliennes au Liban et de l'avoir fait savoir au Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans une interview au New York Post .

Interrogé sur d'éventuels propos injurieux tenus lundi lors d'un appel téléphonique, dans lequel il aurait dit que son interlocuteur était "complétement cinglé" selon le média Axios, le président américain a confirmé un échange véhément sur le Liban, où l'armée israélienne et le Hezbollah pro-iranien s'affrontent depuis le 2 mars.

"Je ne dirais pas que j'étais vraiment en colère. J'étais un peu perturbé par le fait qu'il se batte sans arrêt avec le Liban. A un moment, j'ai dit : 'Bibi, il faut qu'on arrête ça' , a-t-il déclaré, utilisant le surnom de Benjamin Netanyahu.

"Tout le monde te déteste maintenant"

Donald Trump avait assuré en début de semaine que les deux camps lui avaient promis l'apaisement, mais les combats ont continué depuis.

Selon Axios, citant des responsables américains mardi, le président a également lancé à son allié israélien : "Tu serais en prison sans moi. Je te sauve la mise. Tout le monde te déteste maintenant. Tout le monde déteste Israël à cause de ça".

Le milliardaire républicain veut éviter que le conflit au Liban ne fasse dérailler les difficiles négociations américaines avec Téhéran en vue d'une fin de la guerre lancée le 28 février par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran.

Donald Trump n'a toutefois jamais cessé de soutenir Benjamin Netanyahu, en procès pour trois affaires de corruption, allant jusqu'à réclamer publiquement une grâce pour le Premier ministre.