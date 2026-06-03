Wall Street ouvre en baisse, méfiance après des incidents dans le Golfe

Un trader sur le parquet du New York Stock Exchange à New York City

La Bourse de New ‌York a ouvert en baisse mercredi, les nouveaux incidents survenus dans ​le Golfe entre les États-Unis et l'Iran suscitant la méfiance quant à l'évolution des négociations de paix entre les deux pays.

Dans les premiers ​échanges, l'indice Dow Jones perd 291,14 points, soit 0,57% à 51.016,65 points et le Standard & Poor's ​500, plus large, recule de 0,14% ⁠à 7.599,33 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,01% à 27.091,26 points.

Les ‌prix du pétrole remontent après une nouvelle série d'incidents entre Washington et l'Iran au cours des dernières heures, ​notamment une attaque iranienne ‌qui a endommagé l'aéroport du Koweït et des ⁠frappes américaines dans le détroit d'Ormuz.

La diplomatie tardant à porter ses fruits trois mois après le début de la guerre, la prudence domine, ⁠ce qui n'a ‌toutefois pas empêché la Bourse de New York d'enchaîner ⁠récemment des records sur fond d'optimisme quant au potentiel de ‌l'IA, notamment grâce aux perspectives encourageantes des fabricants de semi-conducteurs.

Marvell ⁠Technology bondit de 5,6% dans les premiers échanges, ⁠prolongeant ainsi ses gains ‌après les déclarations du directeur général de Nvidia, Jensen Huang, qui ​a qualifié le fabricant américain ‌de puces de "prochaine entreprise à 1.000 milliards de dollars".

Le secteur du crédit privé est par ​ailleurs à nouveau dans le viseur des opérateurs, KKR et Blackstone reculant plus de 4% chacun dans le sillage de ⁠la chute en Bourse du fonds suisse Partners Group qui a décidé de plafonner les retraits d'un fonds de capital-investissement.

Sur le front des données économiques, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM des services aux États-Unis à 14h00 GMT.

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(Rédigé par Diana Mandiá)