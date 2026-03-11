L'or reste stable alors que la hausse des prix du pétrole et les problèmes d'inflation limitent la demande de valeurs refuges

Un lingot d'or sur fond de graphique boursier (image générée par IA) (Crédits: Adobe Stock)

par Ishaan Arora

L'or s'est stabilisé mercredi, alors que la hausse des prix du pétrole a ravivé les inquiétudes sur l'inflation et tempéré les espoirs de réduction des taux, tandis que la demande de valeurs refuges dans le cadre de la guerre américano-israélienne en cours contre l'Iran a limité les pertes.

L'or au comptant XAU= était en baisse de 0,1% à 5 186,02 dollars l'once, à 0902 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain GCcv1 pour livraison en avril ont baissé de 0,9% à 5 194,10 dollars.

"Après la chute d'hier, le pétrole rebondit aujourd'hui, confirmant que les tensions ne sont pas encore terminées. Ces derniers jours, le prix de l'or n'a pas bougé de manière significative, se maintenant bien au-dessus de 5 000 dollars", a déclaré Carlo Alberto De Casa, analyste chez Swissquote, ajoutant que la hausse du dollar et des rendements du Trésor américain à 10 ans faisait également pression sur le lingot.

Un dollar plus fort augmente le coût de l'or pour les acheteurs étrangers, tandis que des rendements du Trésor plus élevés réduisent l'attrait des lingots sans rendement.

Les prix du pétrole ont rebondi, les marchés doutant que le plan rapporté de l'Agence internationale de l'énergie pour une libération record des réserves de pétrole puisse compenser les chocs d'approvisionnement potentiels duconflit au Moyen-Orient. O/R

Les États-Unis et Israël ont échangé des frappes aériennes avec l'Iran alors que laguerre entrait dans sa deuxième semaine,fermant de fait le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement pour un cinquième du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié.

"Il me semble probable que les investisseurs augmentent maintenant leur exposition au métal précieux en tant que valeur refuge ", a ajouté De Casa.

Les marchés attendent maintenant l'indice américain des prix à la consommation pour février, prévu plus tard dans la journée, et l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale, vendredi.

Les prix à la consommationont probablement augmenté en février en raison de l'augmentation du coût de l'essence, et avec le conflit qui fait grimper les prix du pétrole, une nouvelle hausse de l'inflation est attendue en mars.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed maintienne ses taux à la fin de sa réunion de deux jours, le 18 mars. Bien qu'il soit considéré comme une protection contre l'inflation, l'or perd de son attrait lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Pendant ce temps, l'argent au comptant XAG= a baissé de 1,4% à 87,15 $ l'once, le platine au comptant XPT= a perdu 1,2% à 2 174,05 $, et le palladium XPD= a baissé de 0,9% à 1 640,75 $.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))