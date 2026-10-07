L'édito de Joachim Klement / Les laboratoires d'IA pourront-ils un jour être rentables ?

par Joachim Klement

L'IA est confrontée à un problème mathématique. Le dossier d'introduction en bourse d'Anthropic montre que son chiffre d'affaires a été multiplié par près de 12 l'année dernière, mais que ses pertes d'exploitation ont également explosé, soulevant une question dérangeante: les principaux laboratoires d'IA parviendront-ils un jour à dégager des bénéfices?

Le prospectus, obtenu la semaine dernière par Reuters, montre que si le chiffre d'affaires d'Anthropic a bondi à 4,6 milliards de dollars en 2025, la société a dépensé 7,3 milliards de dollars en ressources informatiques et en infrastructure. Il en a résulté une perte d'exploitation qui s'est creusée, passant de 2,98 milliards de dollars en 2024 à 8,06 milliards de dollars en 2025.

L'entreprise de Dario Amodei n'est certainement pas la seule société spécialisée dans l'IA à être dans le rouge. L' SPCX.O , filiale d'Elon Musk, a vu ses dépenses d'investissement liées à l'IA dépasser largement son chiffre d'affaires au deuxième trimestre .

La question qui plane sur la valorisation potentielle d'Anthropic, estimée à 2 000 milliards de dollars, ainsi que sur celle de ses pairs tout aussi déficitaires, est de savoir si ces pertes finiront un jour par diminuer.

L'argument central avancé par les entreprises d'IA est que les revenus vont croître extrêmement rapidement à mesure que de plus en plus de personnes adopteront les grands modèles linguistiques (LLM) (LLMs), ce qui se traduira par une augmentation des dépenses en jetons. Mais Anthropic et son concurrent OpenAI ont récemment lancé de nouvelles versions de modèles plus anciens, proposant des prix de jetons moins élevés.

Jetez un œil à l'indice des dépenses en jetons LLM (LLM Token Expenditure Index), créé par Silicon Data, qui estime le prix moyen des jetons LLM. Cet indice a baissé de plus de 40 % depuis le 30 juin, les laboratoires d'IA ayant considérablement réduit les prix des modèles situés juste derrière la « frontière ». Comment tout cela s'accorde-t-il avec les trajectoires supposées vers la rentabilité?

La réponse probable des entreprises d'IA serait une variante du paradoxe de Jevons, selon lequel la baisse des coûts stimulerait une utilisation supplémentaire suffisante pour augmenter la consommation globale. Selon cette théorie, les volumes de jetons devraient croître suffisamment vite pour compenser toute baisse de prix.

Mais, pour l'instant, rien ne laisse vraiment penser que ce soit le cas.

L'utilisation des jetons a peut-être connu une hausse temporaire au deuxième trimestre, que certains attribuent au phénomène dit de « tokenmaxxing » , dans le cadre duquel des travailleurs, principalement issus du secteur technologique , cherchaient à maximiser leur utilisation de jetons. Si l'indice est exact et que le « tokenmaxxing » s'est essoufflé, comme beaucoup le pensent, les dépenses globales consacrées aux LLM par les entreprises et les consommateurs pourraient être inférieures à ce qu'elles étaient il y a trois mois. Même si l'utilisation continue d'augmenter, cela pourrait ne pas suffire à compenser la baisse significative du prix moyen d'un jeton.

Pour être honnête, cet indice est un nouvel outil qui pourrait ne pas couvrir certains segments du marché – et il ne fait pas non plus la distinction entre les différents modèles.

Mais si ses conclusions se confirment, cela pourrait constituer un obstacle majeur aux ambitions d'introduction en bourse d'Anthropic. Le prospectus d'introduction en bourse actuel de la société s'appuie sur les résultats du deuxième trimestre, soit les dernières données trimestrielles disponibles si la société avait été cotée en octobre. Or, étant donné qu'Anthropic devrait désormais reporter son dépôt de dossier à novembre, elle devrait plutôt présenter les résultats du troisième trimestre, qui pourraient s'avérer moins attractifs.

D'autres indicateurs accessibles au public soulèvent également des questions quant aux perspectives de chiffre d'affaires de l'entreprise. OpenRouter, qui aide les utilisateurs à diriger leurs requêtes vers le modèle capable de fournir une réponse fiable au coût le plus bas possible, n'envoie actuellement que 2,6 % de ses requêtes vers les modèles d'Anthropic . Ce chiffre est en baisse par rapport aux 5,2 % enregistrés fin juin et au pic de 6,4 % atteint en mai.

DES DOUTES CROISSANTS

J'ai déjà déclaré que, selon moi, l'avenir de l'IA ne réside pas dans les grands modèles de langage (LLM) exécutant des opérations de type « » dans des centres de données, mais dans des modèles plus petits et moins coûteux fonctionnant localement sur des ordinateurs de bureau, ce qui, si cela s'avérait exact, ferait chuter de manière spectaculaire les valorisations des leaders actuels de l'IA.

D'autres semblent également avoir des doutes quant à la valeur réelle des laboratoires d'IA. Alors que de nombreux analystes et banquiers d'affaires vantent la croissance de l'IA et restent optimistes quant aux entreprises de ce secteur, certains responsables de crédit se montrent plus prudents.

Par exemple, lorsque SoftBank 9984.T a contracté en août un prêt sur marge de 10 milliards de dollars garanti par sa participation dans OpenAI afin d'investir davantage dans le créateur de ChatGPT, entre autres objectifs d'entreprise, elle a évalué sa participation à plus de 89 milliards de dollars. Pourtant, leconglomérat d'investissement technologique a passé plusieurs mois à tenter de remplacer un prêt relais de 40 milliards de dollars utilisé principalement pour financer son investissement dans OpenAI , et lorsqu'il a finalement réussi à placer une émission d'obligations à haut rendement de 11 ,1 milliards de dollars aux États-Unis, il a dû garantir ces obligations non sécurisées par d'autres investissements également.

Les investisseurs obligataires sont connus pour leur aversion au risque et exigent généralement d'importantes marges de sécurité lorsqu'ils accordent des prêts garantis par des investissements existants; il n'est donc pas surprenant que SoftBank n'ait pas pu emprunter les 40 milliards de dollars souhaités en s'appuyant uniquement sur sa participation dans OpenAI.

Ce qui importe ici, c'est l'ordre de grandeur. Le prêt sur marge représente moins de 11 % de la valeur que SoftBank attribuait à sa participation dans OpenAI à l'époque.Cela suggère que les prêteurs, peu enclins à prendre des risques, ont probablement attribué une valorisation bien inférieure à cette participation.

UN PEU TROP OPTIMISTE

Tous les leaders américains de l'IA sont confrontés à des interrogations concernant leurs valorisations actuelles et leur rentabilité future, car il semble y avoir une incohérence interne dans les prévisions hyper-optimistes de Wall Street concernant l'IA . Comme l'a souligné Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo, les entreprises technologiques américaines devraient voir leur flux de trésorerie d'exploitation augmenter de plus de 1 200 milliards de dollars entre 2025 et 2028, soit bien plus que tous les autres secteurs réunis.

Ces deux prévisions sont difficiles à concilier. Si les entreprises technologiques américaines génèrent plus de 1 000 milliards de dollars de flux de trésorerie d'exploitation supplémentaires, leurs clients dans le reste de l'économie devront soit générer eux-mêmes beaucoup plus de liquidités, soit trouver d'autres moyens de financer ces dépenses.

Les implications vont bien au-delà d'une simple introduction en bourse. Une grande partie de l'essor actuel des marchés boursiers à Wall Street et dans le monde repose sur la conviction non seulement que l'IA va changer le monde, mais aussi que ce sont les leaders technologiques d'aujourd'hui qui en tireront profit. Si ce scénario venait à être remis en cause, les investisseurs pourraient bien avoir une mauvaise surprise.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, stratège en investissement chez Panmure Liberum)

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