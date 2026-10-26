L'édito de Dolan / le pays de Lula

par Mike Dolan

Une semaine qui pourrait s'avérer décisive pour les marchés américains et mondiaux a débuté par une surprise électorale au Brésil, le président Luiz Inacio Lula da Silva ayant déjoué les prévisions en remportant un quatrième mandat – une erreur de pronostic flagrante de la part des marchés prédictifs.

Les investisseurs avaient misé sur la victoire du candidat de droite Flávio Bolsonaro, fils de l'ancien président destitué Jair Bolsonaro, ce qui avait fait grimper les actions, les obligations et le real brésiliens ces dernières semaines, dans l'attente de coupes budgétaires drastiques, d'une déréglementation et de liens plus étroits avec la Maison Blanche de Donald Trump.

Mais ces gains devraient s'inverser lundi, les fonds négociés en bourse (ETF) investis dans les actions brésiliennes effaçant la hausse de 10 à 15 % enregistrée depuis le premier tour du scrutin.

Ce résultat ouvre la voie à une période électorale mouvementée, avec notamment les élections israéliennes mardi et les élections de mi-mandat américaines la semaine prochaine.

Et avant les élections américaines, les marchés devront affronter une semaine chargée en résultats des géants de l'IA, avec Microsoft, Alphabet et Amazon qui publieront leurs résultats aux côtés d'un tiers des entreprises du S&P 500 cette semaine, à un moment où le secteur de l'IA dans son ensemble est sur les dents.

Après une semaine difficile, les actions ont de nouveau terminé dans le rouge vendredi dernier. La flambée des prix de l'énergie, qui a vu le Brent atteindre son plus haut niveau de clôture hebdomadaire depuis quatre ans, a accentué les tensions.

Mais le prix du pétrole a légèrement reculé lundi, à 115 dollars le baril, suite à des informations faisant état de nouveaux efforts de médiation au Moyen-Orient visant à éviter de nouvelles attaques contre l'Iran après les élections américaines, et les contrats à terme de Wall Street affichaient une légère hausse avant l'ouverture.

Pour une fois, les marchés obligataires se sont davantage inquiétés d'une correction des valeurs liées à l'IA que des prix de l'énergie, mais ils vont désormais se concentrer sur les réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon prévues cette semaine. Toutes devraient maintenir leur politique inchangée pour l'instant, même si les banques centrales du Canada et de Nouvelle-Zélande devraient relever leurs taux une nouvelle fois.

Dans le même temps, un nouveau week-end de manifestations a eu lieu en France, mais les marchés obligataires français ont pu pousser un soupir de soulagement, l'agence de notation Moody's n'ayant pas abaissé la note souveraine de la France vendredi comme prévu, malgré l'impasse persistante autour du budget annuel du pays.

Le Royaume-Uni est lui aussi en pleine période budgétaire cette semaine, ses plans annuels devant être annoncés mercredi.

GRAPHIQUE DU JOUR

Le Brent a enregistré la semaine dernière sa plus forte clôture hebdomadaire depuis quatre ans et oscillait autour de 115 dollars le baril en début de séance lundi. Mais ce sont les prix des produits raffinés, comme le diesel, qui risquent de frapper le plus durement les entreprises et les ménages, alors que les Américains s'apprêtent à voter lors des élections de mi-mandat la semaine prochaine.

ÉVÉNEMENTS À SUIVRE AUJOURD'HUI

• Adjudication de bons du Trésor américain à 2 ans (13 h EDT)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)