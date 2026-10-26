Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon conforte sa place au second tour devant Édouard Philippe, selon un nouveau sondage

L'ancien Premier ministre reste le candidat du bloc central qui serait le mieux placé face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Jean-Luc Melenchon, Marine Tondelier à Paris, le 27 août 2027. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Jean-Luc Mélenchon confirme sa bonne dynamique en accédant au second tour de l'élection présidentielle devant Édouard Philippe, selon un nouveau sondage Cluster 17 pour Politico publié lundi 26 octobre. Marine Le Pen reste largement favorite pour arriver en tête aux deux tours.

L'ancien Premier ministre, qui peine à faire décoller sa campagne, est crédité de 16% d'intentions de vote, soit trois points de moins que dans la dernière version de cette étude en septembre.

La candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, creuse encore l'écart avec ses concurrents avec 33% si Édouard Philippe est le candidat du bloc central, une hausse de deux points en dépit de la révélation par Mediapart de messages antisémites attribués à Jordan Bardella , ce qu'il conteste.

Glucksmann progresse

C'est Jean-Luc Mélenchon, le candidat insoumis, qui serait le mieux placé pour la rejoindre au second tour, avec 18,5 à 19,5% selon les scénarios. Raphaël Glucksmann, désigné candidat à l'issue de la primaire sociale-démocrate plus tôt en octobre, gagne un point à 13%.

La situation serait pire pour le bloc central si Gabriel Attal remplaçait Édouard Philippe. Il obtiendrait 12% des voix, en chute d'un point et demi par rapport à septembre, dépassé par Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann.

À droite, le LR Bruno Retailleau (7%) serait doublé d'un point par le libéral David Lisnard (8%) qui, quand il est testé, fait également baisser Marine Le Pen et Éric Zemmour.

Comme toute enquête d'opinion, un sondage est une photographie du moment sans valeur prédictive.

L'enquête a été réalisée en ligne du 19 au 20 octobre auprès d'un échantillon de 3.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus grâce à la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 0,8 et 1,8 point.