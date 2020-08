Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'éditeur de Fortnite porte son conflit avec Apple en justice Reuters • 17/08/2020 à 22:08









17 août (Reuters) - Epic Games, l'éditeur du jeu en ligne Fortnite, a annoncé lundi avoir engagé une action en justice pour empêcher Apple AAPL.O d'exclure le jeu de son magasin d'applications et avoir demandé à un juge d'empêcher le groupe à la pomme d'exercer des représailles contre d'autres titres de son catalogue. Selon Epic, Apple prévoit de l'exclure totalement de ses outils de développement à partir du 28 août. Apple a retiré Fortnite de son magasin d'applications la semaine dernière en reprochant à Epic d'enfreindre ses règles en matière de partage des revenus. Parallèlement aux procédures judiciaires visant à faire annuler cette exclusion, Epic a lancé une campagne sur les réseaux sociaux avec pour mot d'ordre "#FreeFortnite" en appelant les joueurs à réclamer des remboursements à Apple s'ils perdent l'accès au jeu. (Neha Malara à Bangalore, version française Marc Angrand)

