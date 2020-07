Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Ecosse menace de défier une règlementation britannique post-Brexit - FT Reuters • 08/07/2020 à 06:36









8 juillet (Reuters) - Le gouvernement écossais a prévenu qu'il braverait une proposition de loi britannique qui permettrait au parlement de Westminster de fixer unilatéralement les normes alimentaires et environnementales, a rapporté mercredi le Financial Times. Le Parti national écossais (SNP) portera devant les tribunaux le projet de loi qui attribuera à Londres le plein contrôle sur les règlements pour le "marché intérieur" britannique, a déclaré le secrétaire du gouvernement écossais en charge des affaires constitutionnelles, Michael Russell, cité par le journal. (Kanishka Singh à Bangalore; version française Jean Terzian)

