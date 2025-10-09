L'école de médecine de Harvard concède à Microsoft une licence pour son contenu sur la santé des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source et ajout de détails)

L'université de Harvard a annoncé mercredi que son école de médecine avait conclu un accord de licence avec Microsoft, accordant à l'entreprise technologique l'accès à son contenu de santé grand public sur des maladies spécifiques et des sujets de bien-être.

Dans le cadre de cet accord, Microsoft versera à Harvard une redevance de licence.

Le Wall Street Journal, qui a rapporté la nouvelle plus tôt dans la journée, a déclaré que le partenariat permettra d'améliorer l'assistant IA Copilot de Microsoft avec des contenus liés à la santé, dans le cadre de la stratégie plus large de l'entreprise visant à réduire sa dépendance à l'égard d'OpenAI, le fabricant de ChatGPT.

Microsoft a refusé de commenter l'article du WSJ.

Dominic King, vice-président chargé de la santé chez Microsoft AI, a déclaré au WSJ que l'objectif de l'entreprise était que Copilot fournisse des réponses qui reflètent étroitement les informations qu'un utilisateur pourrait recevoir d'un médecin, par rapport à ce qui est actuellement disponible.

Jusqu'à présent, Copilot de Microsoft s'est principalement appuyé sur les modèles d'OpenAI pour alimenter les outils de sa suite de productivité, notamment Word et Outlook.

L'entreprise a récemment commencé à intégrer Claude d'Anthropic et développe également ses propres modèles d'IA, dans le cadre de la diversification de sa stratégie en matière d'intelligence artificielle