L'éclatement du conseil d'administration de Novo va permettre au fabricant de médicaments de se concentrer davantage sur les consommateurs américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal actionnaire du fabricant danois de médicaments amaigrissants prend le contrôle du conseil d'administration

Cherche à relancer la croissance des ventes de Wegovy sur le marché américain par le biais des canaux de distribution de masse

Selon le nouveau président, l'ancien conseil d'administration a été trop lent à reconnaître l'évolution du marché

par Bhanvi Satija et Maggie Fick

Le drame qui s'est produit au sein du conseil d'administration de Novo Nordisk NOVOb.CO , fabricant du Wegovy, a mis à nu le plus grand défi de l'entreprise: comment mieux exploiter le marché de masse des médicaments amaigrissants aux États-Unis. Le fabricant danois de médicaments, qui a initialement grimpé en flèche grâce au succès de son médicament contre l'obésité, a perdu son avance sur le marché au profit de son rival américain Eli Lilly LLY.N et d'imitations moins chères, avec la pression sur les prix exercée par le président américain Donald Trump et l'augmentation des ventes directes aux consommateurs. Mardi, le principal investisseur de Novo, la fondation à but non lucratif Novo Nordisk Foundation, a pris le contrôle du conseil d'administration de la société. Elle a promis de se concentrer davantage sur le marché clé des États-Unis afin de stimuler la croissance des ventes de Wegovy, et a souligné la nécessité d'agir plus rapidement sur les canaux en plein essor du marché de masse. Le nouveau président, l'ancien directeur général Lars Rebien Sorensen , a déclaré que le fabricant de médicaments était confronté à un marché de l'obésité dynamique et plus axé sur le consommateur aux États-Unis, un marché qu'il a appelé "notre pain quotidien". Il a critiqué le conseil d'administration pour avoir été trop lent à reconnaître ce changement.

Produire des médicaments GLP-1 "à très grande échelle et à un coût très compétitif deviendra un avantage concurrentiel", a-t-il déclaré.

M. Sorensen a cité l'une des nouvelles personnes nommées au conseil d'administration, Helena Saxon, comme exemple d'expertise en matière de consommation. Mme Saxon siège au conseil d'administration du distributeur de mode H&M HMb.ST et a été membre du conseil d'administration du fabricant suédois de médicaments Sobi SOBIV.ST .

LES AMÉRICAINS SE TOURNENT VERS LES SITES DE CONSOMMATEURS POUR TROUVER DES MÉDICAMENTS AMAIGRISSANTS

Un nombre croissant d'Américains recherchent des médicaments amaigrissants tels que Wegovy non pas auprès de leur médecin ou de leur pharmacie, mais sur des plateformes de santé en ligne qui facilitent la commande des traitements, offrent des réductions aux patients sans couverture d'assurance et fournissent des conseils en matière de nutrition. Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire de Novo, a déclaré que la refonte du conseil d'administration aiderait à donner à Novo un savoir-faire plus orienté vers le consommateur. "Il est clair qu'ils ont négligé le segment des patients qui paient eux-mêmes et des consommateurs et qu'ils doivent se concentrer davantage sur ce marché", a déclaré M. Manns à Reuters.

Les analystes d'UBS ont déclaré que le manque d'expertise en matière de contact avec les consommateurs avait été au centre de conversations récentes avec les investisseurs, comme un désavantage potentiel dans "un marché américain de l'obésité de plus en plus consumériste." Karen Andersen, analyste chez Morningstar, a déclaré que les changements au sein du conseil d'administration intervenaient alors que Novo tentait de "reprendre pied" aux États-Unis, le marché le plus lucratif au monde pour les médicaments amaigrissants. Cela pourrait s'avérer crucial avant le lancement prévu par Novo d'une pilule amaigrissante, et une stratégie de prix plus agressive pourrait mettre la pression sur Lilly, a déclaré Mme Andersen.

TROUVER LE CONSOMMATEUR Lilly a été le premier à proposer son injection amaigrissante Zepbound directement aux consommateurs américains par le biais de sa plate-forme LillyDirect à partir de l'année dernière et a élargi ce programme cette année pour lutter contre la concurrence des pharmacies composites. Novo a suivi cette année avec sa plateforme de vente directe aux consommateurs NovoCare et ses partenariats, bien qu'un partenariat très médiatisé avec la société de télésanté Hims & Hers se soit soldé par une controverse en juin. Selon Evan Seigerman, analyste chez BMO Capital Markets, le défi pour Novo et Lilly est de trouver un moyen d'amener beaucoup plus de patients éligibles à suivre leurs traitements.

Pour répondre aux attentes accrues de Wall Street, il faut explorer de nouveaux modèles commerciaux, y compris encourager la couverture d'assurance par les employeurs et le programme Medicare pour les Américains plus âgés, afin d'augmenter les volumes, a-t-il déclaré.

"L'une des voies () est sans aucun doute de se pencher sur la vente directe au consommateur", a-t-il déclaré à Reuters.