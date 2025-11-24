L'échec de Novo Nordisk dans la maladie d'Alzheimer profite à Biogen

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé que son essai de phase 2 évaluant l’efficacité et la sécurité du Sémaglutide oral par rapport au placebo, en complément du traitement standard, n’ont pas confirmé la supériorité du traitement par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d’Alzheimer. Cette annonce profite notamment à Biogen, dont le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street. La société a déjà commercialisé deux traitements dans cette indication en partenariat avec Eisai.

En Bourse, l'action Novo Nordisk perd 9,37% à 276,25 couronnes danoises.