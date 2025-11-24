 Aller au contenu principal
CAC 40
7 978,72
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'échec de Novo Nordisk dans la maladie d'Alzheimer profite à Biogen
information fournie par AOF 24/11/2025 à 14:24

(AOF) - Novo Nordisk a annoncé que son essai de phase 2 évaluant l’efficacité et la sécurité du Sémaglutide oral par rapport au placebo, en complément du traitement standard, n’ont pas confirmé la supériorité du traitement par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d’Alzheimer. Cette annonce profite notamment à Biogen, dont le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street. La société a déjà commercialisé deux traitements dans cette indication en partenariat avec Eisai.

En Bourse, l'action Novo Nordisk perd 9,37% à 276,25 couronnes danoises.

Valeurs associées

BIOGEN
175,3000 USD NASDAQ 0,00%
NOVO NORD BR/RG-B
36,870 EUR Tradegate -10,67%
NOVO NORD BR/RG-B
36,700 EUR XETRA -10,69%
NOVO NORD BR/RG-B
276,925 DKK LSE Intl -9,29%
NOVO NORD BR/RG-B
48,0000 USD OTCBB 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

