L'échec de Novartis dans le domaine du cholestérol met à mal les espoirs placés dans les nouveaux médicaments contre les maladies cardiaques

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(Ajoute des graphiques, des précisions sur les risques liés aux médicaments concurrents et des commentaires d'analystes tout au long du texte)

* Amgen et Lilly font l’objet d’une surveillance accrue concernant des études similaires en phase avancée

* Les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires annuel maximal compris entre 3 et 6 milliards de dollars pour le pelacarsen

* La récente avancée dans le domaine de la sclérose en plaques pourrait atténuer l’impact de l’étude sur le médicament contre le cholestérol

par Bhanvi Satija

L'action de Novartis

NOVN.S a chuté de plus de 3% lundi après l'échec de son médicament contre le cholestérol dans une étude très attendue, portant un coup dur à ce que les investisseurs considéraient comme un traitement phare et augmentant la pression sur les données à venir concernant un traitement contre l'atrophie musculaire acquis par le laboratoire suisse lors du rachat d'Avidity pour 12 milliards de dollars.

Les investisseurs comptaient sur le pelacarsen, le remibrutinib (médicament anti-inflammatoire) et la thérapie à base d’ARN del-desiran pour stimuler la croissance, alors que Novartis se prépare à l’expiration des brevets de ses anciens produits phares, notamment le médicament cardiaque Entresto.

Ce revers jette également le doute sur les efforts déployés à l’échelle du secteur pour cibler la lipoprotéine(a), ou Lp(a), un facteur de risque cardiovasculaire héréditaire pour lequel aucun traitement n’est encore approuvé.

Amgen AMGN.O et Eli Lilly LLY.N mènent actuellement des essais cliniques de phase avancée sur des médicaments expérimentaux concurrents, l’olpasiran et le lepodisiran.

Vendredi en fin de journée, Novartis a annoncé que son médicament, le pelacarsen , n’avait pas réduit le risque de crise cardiaque et d’AVC dans le cadre d’une vaste étude de phase avancée menée auprès de patients présentant un taux élevé de Lp(a). Les analystes avaient prévu un chiffre d’affaires annuel maximal compris entre 3 et 6 milliards de dollars si le médicament s’avérait efficace.

GRANDS ESPOIRS POUR UN MÉDICAMENT DESTINÉ AUX MALADIES RARES

L'attention se portera désormais sur les résultats d'une étude de phase avancée portant sur son traitement à base d'ARN, le del-desiran, attendus au quatrième trimestre. Ce médicament, qui traite une maladie musculaire rare, a été acquis lors du rachat d'Avidity, et les analystes de Barclays ont déclaré que le succès de cet essai « est nécessaire pour justifier » son prix élevé.

Les données d’une autre étude portant sur le remibrutinib, un médicament anti-inflammatoire de Novartis destiné aux patients atteints d’une affection cutanée appelée hidradénite suppurée, sont également attendues cette année. Ce médicament a donné des résultats positifs lors d’un essai mené la semaine dernière auprès de patients atteints de sclérose en plaques.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le récent succès de ce médicament contre la sclérose en plaques « devrait rendre la conclusion de l’étude sur le pelacarsen plus acceptable » pour les investisseurs.

À la clôture du marché vendredi, l'action Novartis a gagné environ un cinquième de sa valeur depuis le début de l'année, portée par l'optimisme suscité par son portefeuille de produits en développement. Les analystes de Barclays ont déclaré que le deuxième médicament de Novartis, le DII235, ciblant la Lp(a), semblait désormais « peu susceptible d'apporter un bénéfice significatif ».

UN RISQUE POUR LES THÉRAPIES CONCURRENTES

L’échec d’HORIZON alourdit la charge de la preuve pour les médicaments concurrents d’Amgen et d’Eli Lilly, destinés à réduire la Lp(a). Ces deux médicaments font actuellement l’objet d’essais cliniques similaires à ceux du pelacarsen, qui reposent sur la confirmation d’événements cardiaques et dont la date de fin n’est pas définie.

Pourtant, certains analystes ont fait remarquer que les traitements concurrents pourraient réussir là où Novartis a échoué. Les médicaments d’Amgen et de Lilly se sont révélés plus efficaces que le pelacarsen pour réduire le cholestérol lors d’études précédentes, et leurs essais cliniques ciblent davantage des patients présentant des taux particulièrement élevés de Lp(a), ce qui, selon certains analystes, pourrait faire la différence.

La société néerlandaise NewAmsterdam Pharma KH6.F , dont le médicament obicetrapib agit principalement en réduisant le « mauvais » cholestérol LDL standard, et non le type de Lp(a) plus difficile à traiter, ne serait pas aussi directement touchée par l’échec de l’essai de Novartis.

Les sociétés biotechnologiques CRISPR Therapeutics

CRSP.BN et Silence Therapeutics développent également des traitements ciblant la Lp(a). Le médicament de CRISPR agit en modifiant les gènes plutôt qu’en bloquant temporairement la protéine. Pour Silence, qui recherche un partenaire pour financer les essais à plus grande échelle de son médicament, ce revers pourrait compliquer la conclusion d’un accord à la valeur souhaitée jusqu’à ce que l’ensemble des données soit compris, ont déclaré les analystes de William Blair.

Novartis prévoit de présenter les résultats complets concernant le pelacarsen lors d’un congrès médical qui se tiendra plus tard dans l’année.