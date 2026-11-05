L'Ebitda trimestriel de Ramsay Santé progresse plus vite que les ventes

Le groupe de cliniques privées a enregistré une hausse continue de son activité au premier trimestre de son exercice (clos le 30 septembre 2026). Son chiffre d'affaires a augmenté de 2,9% pour atteindre 1,2 milliard d'euros ( 2,6% à taux de change constant), soutenu par le développement de l'hospitalisation de jour en médecine en France ainsi que par des fondamentaux solides dans les pays nordiques, portés par l'indexation des prix et l'apport d'un nouveau contrat à St. Göran.

Sur le plan opérationnel, la rentabilité s'est améliorée à un rythme supérieur à la croissance des revenus : l'Ebitda s'est apprécié de 7,5% pour s'établir à 121 millions d'euros. Cette performance traduit les progrès opérationnels et une stricte discipline sur les charges d'exploitation, permettant d'atténuer l'impact de l'inflation et des contraintes tarifaires publiques. Les flux de trésorerie opérationnels ont suivi cette trajectoire ascendante pour atteindre -3 millions d'euros, en amélioration de 40 millions d'euros grâce au redressement des résultats et à une variation plus favorable du besoin en fonds de roulement.

Fort de ce début d'exercice, Ramsay Santé a maintenu l'ensemble de ses perspectives financières à court et moyen terme. Le groupe déploie désormais sa feuille de route stratégique "Connecting Care 2030", présentée en septembre, axée sur la gestion ciblée du portefeuille d'actifs, marquée notamment par le transfert des activités de la Clinique Générale de Valence, la maîtrise des coûts et des investissements ciblés dans l'imagerie médicale et la radiothérapie.