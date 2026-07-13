L'avocate de Goldman, Ruemmler, va être entendue par une commission de la Chambre des députés au sujet de ses liens avec Epstein

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* Des documents ont révélé que Ruemmler avait entretenu des contacts avec Epstein entre 2014 et 2019

* Des documents du ministère de la Justice ont révélé que Ruemmler avait conseillé Epstein sur les demandes des médias

* Goldman a maintenu Ruemmler au poste de conseillère juridique principale en attendant la nomination d’un nouveau directeur juridique

par Saeed Azhar

Kathryn Ruemmler, conseillère juridique senior chez Goldman Sachs, doit comparaître mercredi devant le Congrès au sujet de ses liens avec Jeffrey Epstein, ce qui replace la banque de Wall Street sous les feux de la rampe en raison de sa décision de la maintenir à son poste malgré ses liens avec ce délinquant sexuel condamné. Mme Ruemmler a démissionné de ses fonctions de directrice juridique et de conseillère générale de fin juin, après que des documents publiés par le ministère américain de la Justice ont révélé qu’elle avait accepté des cadeaux de la part de M. Epstein. Elle a accepté de conserver un rôle consultatif en tant que conseillère principale jusqu’à ce que l’entreprise nomme un nouveau directeur juridique, a déclaré le directeur général de Goldman, David Solomon ( ), dans une note interne en juin. La décision de Goldman a été critiquée par certains législateurs.

« Le Congrès doit se servir du témoignage de Mme Ruemmler pour lever le voile sur la manière dont Jeffrey Epstein a bâti et conservé sa fortune, son pouvoir et son influence tout en dirigeant l’un des réseaux de trafic sexuel les plus tristement célèbres de l’histoire moderne », a déclaré le député démocrate Raja Krishnamoorthi dans un communiqué adressé à Reuters.

Epstein, décédé dans une prison de New York en 2019, entretenait des liens étroits avec de nombreuses personnalités du monde de la politique, de la finance, du milieu universitaire et des affaires, dont le président Donald Trump.

Mme Ruemmler comparaîtra devant la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme gouvernementale, selon des membres de cette commission, qui mène actuellement une enquête sur Jeffrey Epstein et sa complice Ghislaine Maxwell. La commission a émis une série de citations à comparaître et d’invitations à des entretiens dans le cadre de son enquête en cours sur les crimes de Jeffrey Epstein et la gestion de ses dossiers par le gouvernement fédéral. « Les documents rendus publics dans le cadre des dossiers Epstein ont révélé une relation bien plus étroite entre Mme Ruemmler et Epstein que ce que l’on pensait auparavant », a déclaré M. Krishnamoorthi, qui siège au sein de la commission.

Goldman Sachs n’a pas souhaité faire de commentaire. Mme Ruemmler n’a pas répondu à une demande de réaction.

Son porte-parole a réitéré une déclaration antérieure selon laquelle elle n’avait rien fait de répréhensible et n’avait aucune connaissance d’activités criminelles en cours de la part d’Epstein lorsqu’elle était en contact avec lui en tant qu’avocate spécialisée dans la défense pénale.

DE NOMBREUSES COMMUNICATIONS Mme Ruemmler a eu de nombreux échanges avec Epstein entre 2014 et 2019, même après que ce financier déchu eut plaidé coupable en 2008 pour avoir incité une personne de moins de 18 ans à se prostituer, comme le montrent des documents du ministère américain de la Justice. Dans une lettre adressée en juin à M. Solomon, de Goldman Sachs, M. Krishnamoorthi et la sénatrice démocrate du Massachusetts Elizabeth Warren ont critiqué la décision de la société de la maintenir à son poste, affirmant que cela soulevait de sérieuses questions quant au respect des obligations de diligence raisonnable et à la question de savoir si la société considérait la relation de Mme Ruemmler avec M. Epstein comme appropriée. Ro Khanna, l’un des représentants du Congrès à l’origine de l’“Epstein Files Transparency Act” , a déclaré à Reuters qu’il interrogerait Mme Ruemmler sur ce qu’elle savait des personnes impliquées dans les crimes d’Epstein.

Ces documents montraient qu’elle avait accepté des cadeaux d’Epstein et l’avait conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Epstein a également appelé Ruemmler sur son portable lorsqu’il a été arrêté le 6 juillet 2019, parmi d’autres appels qu’il a passés cette nuit-là, selon deux documents citant des notes des forces de l’ordre.

Son porte-parole a déclaré qu’il s’agissait d’un appel bref et que Ruemmler n’avait pris aucune mesure par la suite.

La mort d’Epstein, alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales de trafic sexuel, a été jugée comme étant un suicide. La commission de contrôle a interrogé des personnalités politiques telles que l’ancien président Bill Clinton , l’actuel secrétaire au Commerce et ancien directeur général de Cantor Fitzgerald Howard Lutnick , ainsi que le fondateur de Microsoft Bill Gates .