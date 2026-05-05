L'avocat de Spirit Airlines affirme que la flambée des prix du kérosène n'a laissé d'autre choix à la compagnie que de cesser ses activités

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails issus de l'audience et des informations contextuelles aux paragraphes 3 à 10) par Doyinsola Oladipo et David Shepardson

Un avocat de la compagnie aérienne Spirit Airlines, aujourd’hui disparue, a déclaré mardi que la forte hausse des prix du kérosène n’avait laissé «aucune issue» à la faillite et avait contraint la compagnie low-cost à cesser ses activités, alors qu’elle sollicite l’approbation d’un plan accéléré visant à vendre ses actifs et à verser des primes de fidélisation aux employés restants.

Marshall Huebner, avocat de la compagnie aérienne, a déclaré lors d’une audience devant le tribunal des faillites américain que la compagnie avait appris jeudi après-midi que l’initiative de financement du gouvernement ne se concrétiserait pas et a présenté ses excuses aux clients et au public américain au nom de la compagnie. L'administration Trump avait proposé le mois dernier un plan de sauvetage de 500 millions de dollars pour aider Spirit à sortir de la faillite, mais s'était heurtée à l'opposition de certains créanciers.

M. Huebner a déclaré qu’après avoir appris jeudi que l’initiative de financement du gouvernement ne verrait pas le jour, la compagnie aérienne avait transporté 50 000 passagers vendredi, alors qu’elle cherchait à mettre fin à ses activités avant de rendre la nouvelle publique.

Les transporteurs mondiaux sont confrontés à une flambée des prix du kérosène depuis que les frappes américano-israéliennes contre l'Iran ont perturbé le trafic dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre de la pire crise que le secteur du transport aérien ait connue depuis la pandémie de COVID-19 . Spirit peinait déjà à dégager des bénéfices avant la crise du carburant et a dû faire face à 100 millions de dollars de coûts supplémentaires de carburant depuis le 1er mars.

Il a souligné que la compagnie aérienne devait faire face à plusieurs centaines de millions de dollars de coûts de carburant élevés pour le reste de l'année.

Spirit sollicite l'autorisation du tribunal pour verser 10,7 millions de dollars de primes de fidélisation aux employés qui restent en poste alors que la compagnie cesse ses activités – soit une moyenne de 76 000 dollars par bénéficiaire – et versera davantage aux trois principaux dirigeants, sans toutefois avoir encore révélé le montant exact.

L'administrateur judiciaire américain, l'organisme de surveillance des faillites du ministère de la Justice, a fait part de ses inquiétudes concernant ces primes.

Spirit affirme ne pas disposer des fonds nécessaires pour organiser une vente aux enchères de ses avions, moteurs et autres équipements, et demande au tribunal l'autorisation de procéder à des ventes rapides ou de les abandonner et

laisser les prêteurs procéder à la reprise de possession.