L'avocat de Harry déclare au tribunal britannique que le Daily Mail s'est rendu complice d'actes illégaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Prince Harry et Elton John font partie des personnes qui poursuivent le journal en justice

Le journal est accusé d'avoir piraté des boîtes vocales et d'autres pratiques contraires à l'éthique

Harry, qui a perdu sa mère Diana lors d'une chasse aux paparazzis, en mission

Le puissant journal affirme que l'affaire fait partie d'une campagne de diffamation

Le Prince Harry, Elton John et d'autres personnalités publiques ont été victimes d'un piratage téléphonique systématique et d'autres actes illégaux de la part du puissant journal britannique Daily Mail, a déclaré leur avocat lundi, alors que s'ouvrait le procès de leur très médiatisée affaire de protection de la vie privée contre l'éditeur.

Le Prince britannique et six autres plaignants accusent l'éditeur du Daily Mail, Associated Newspapers , d'avoir eu un comportement illégal en violant leur vie privée de 1993 à 2011 et au-delà, dans une affaire civile dont les enjeux sont considérables pour les plaignants et les médias.

Harry, 41 ans, qui est arrivé souriant et saluant, a déclaré dans une déclaration de témoin citée par les avocats qu'il était "troublant de sentir que mes moindres mouvements, pensées ou sentiments étaient suivis et surveillés juste pour que le Mail puisse en tirer de l'argent".

Associated, cependant, qualifie ces allégations de "calomnies absurdes" et affirme que ses journalistes disposaient de sources d'information légitimes, y compris les cercles sociaux "fuyants" des célébrités.

L'éditeur affirme également que le litige fait partie d'une conspiration coordonnée d'un groupe riche animé par une animosité personnelle à l'égard des médias.

Le procès, qui durera neuf semaines, ne mettra pas seulement des réputations en jeu, dans une affaire dont les frais de justice s'élèvent à des dizaines de millions de livres, mais pourrait également ouvrir un nouveau front dans un litige de longue date sur les pratiques de la presse britannique.

LA MISSION DE HARRY CONTRE LA PRESSE

Harry, le chanteur John et les autres plaignants - David Furnish, le mari de John, les acteurs Liz Hurley et Sadie Frost, la militante antiraciste Doreen Lawrence et l'ancien législateur Simon Hughes - soutiendront que les enquêteurs ont régulièrement obtenu des documents de manière illégale.

Harry, Hurley, Frost et Hughes ont assisté à la première journée du procès lundi, tandis que John, Furnish et Lawrence ont suivi en ligne.

Leur avocat David Sherborne a déclaré qu'il y avait eu "un recours clair, systématique et soutenu à la collecte illégale d'informations", y compris le piratage de messages vocaux, la mise sur écoute de téléphones fixes et l'obtention d'informations privées par la tromperie, connue sous le nom de "blagging".

Harry, qui a longtemps tenu la presse pour responsable de la mort de sa mère dans un accident de voiture à Paris en 1997, alors que son véhicule fuyait les paparazzis, a été cité par ses avocats comme ayant déclaré que ces pratiques le rendaient "paranoïaque au point d'en perdre la raison".

Parmi les exemples cités, citons la découverte des plans de voyage précis de Chelsy Davy, l'ancienne petite amie de Harry, et un rapport sur des "conversations privées et intimes" entre Harry et son frère aîné, le Prince William, à propos d'images de leur mère décédée.

ASSOCIATED AFFIRME QUE SES SOURCES SONT LÉGITIMES ET ACCUSE SES AMIS

Les titres d'Associated n'avaient jamais été mêlés au scandale du piratage téléphonique, qui touche depuis longtemps la presse britannique, jusqu'à ce que l'affaire soit portée devant les tribunaux en 2022.

Des rédacteurs en chef et des journalistes, anciens et actuels, figurent parmi les personnes soupçonnées d'avoir commis des actes répréhensibles au sein d'Associated, notamment Victoria Newton, l'actuelle rédactrice en chef du tabloïd de Rupert Murdoch, le Sun.

Les avocats d'Associated affirment que les articles rédigés par Mme Newton, qui ne témoignera pas, provenaient de sources légitimes. News UK, une filiale de News Corp, le groupe de Murdoch, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Étant donné les dénégations de longue date d'Associated, notamment celles de l'ancien rédacteur en chef du Daily Mail, Paul Dacre, lors d'une enquête publique il y a dix ans, toute conclusion défavorable serait une "catastrophe" pour l'éditeur, a déclaré M. Sherborne.

Mais Associated affirme qu'elle disposait de moyens légitimes pour obtenir des informations, notamment par l'intermédiaire d'attachés de presse ou de publicistes et des cercles sociaux des demandeurs, y compris Harry et John, qui font régulièrement l'objet de fuites dans la presse.

L'éditeur affirme également que les preuves fournies par d'anciens détectives privés ne sont pas dignes de confiance et que certaines preuves ont été obtenues "par des incitations financières et des menaces".

Pour Harry, ce procès est la dernière étape de sa guerre juridique contre les tabloïds britanniques, après avoir déclaré qu'il s'était donné pour mission d'assainir la presse et de demander des comptes aux personnes occupant des postes élevés.

Il a déjà poursuivi avec succès Mirror Group Newspapers (MGN) pour obtenir des dommages et intérêts, tout en obtenant des excuses et la reconnaissance de certains actes répréhensibles de la part du groupe de presse britannique de Murdoch, qui avait conclu un accord avant le procès, il y a un an.

Le prince est devenu le premier membre de la famille royale britannique à comparaître à la barre des témoins depuis 130 ans, en 2023, lors du procès MGN. Il devrait témoigner contre Associated jeudi.