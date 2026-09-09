L'avis de RBC Capital sur les grands laboratoires européens

Pour Sanofi , les analystes ont initié la couverture de l'action avec une opinion à performance en ligne avec le secteur et une cible de cours de 80 euros. (crédit photo : Adobe Stock )

RBC Capital s'est penché sur le secteur de la santé en se focalisant sur Sanofi, GSK, Novartis, Roche et AstraZeneca.Dans ses notes, la banque canadienne livre ses recommandations sur ces laboratoires et met en avant les principaux points à surveiller.

Pour Sanofi , les analystes ont initié la couverture de l'action avec une opinion à performance en ligne avec le secteur et une cible de cours de 80 euros, ce qui représente un potentiel de hausse de seulement 7,1% par rapport à la clôture d'hier soir. Pour RBC Capital, le géant français de la santé traverse une période de transition charnière dans un contexte de défis à court terme avec principalement des catalyseurs rares, l'arrivée à échéance des brevets pour le Dupixent et le scepticisme quant à la capacité du groupe à générer plus de 10 milliards d'euros de ventes grâce à son pipeline.

En ce qui concerne GSK , la recommandation est également à performance en ligne avec le secteur et une cible de 1 975 pence ( 9,94% par rapport au cours de clôture de mardi). RBC Capital rappelle qu'au cours de l'année écoulée, le titre a déjà progressé de 30%, reflétant ainsi une amélioration des fondamentaux et le bon accueil réservé par le marché aux priorités du nouveau directeur général, Luke Miels. Ces priorités sont axées sur l'accélération de l'exécution du pipeline. Pour les analystes, le cours actuel intègre déjà ces avancées.

RBC Capital a adopté le même avis sur Novartis (performance en ligne avec le secteur) et vise 120 francs suisses. Les analystes reviennent en toute logique sur les échecs récents lors de deux études cliniques, qui ont coûté au titre 13,72% au cours des deux dernières séances. Pour la banque canadienne, le prochain catalyseur majeur, le Remubrutinib dans la sclérose en plaques présenté à un congrès fin octobre, sera critique pour le sentiment du marché.

Pour l'autre grand laboratoire suisse, Roche , l'avis est un peu plus optimiste avec une recommandation à surperformance et une cible fixée à 400 francs suisses, soit un potentiel de hausse de 14,12%. Les analystes estiment qu'une nouvelle revalorisation est possible, même si le titre évolue proche de ses plus hauts historiques. Les activités de base gagnent en dynamique, tandis que le pipeline offre un potentiel plus important que ne l'intègrent les modèles du consensus. RBC Capital indique que le fleuron du groupe est le Giredestrant, qui pourrait générer jusqu'à 14 milliards de dollars de ventes selon leurs estimations. Ce traitement cible la population atteinte de certains cancers du sein. RBC Capital considère que Roche est une valeur de croissance de qualité, bénéficiant d'une visibilité constante sur sa croissance jusqu'en 2030 et au-delà.

Enfin, pour AstraZeneca , les analystes ont également initié le suivi du titre avec une recommandation à surperformance et un objectif de cours de 14 500 pence, soit un potentiel d'appréciation de 22,09%. RBC Capital précise qu'AstraZeneca offre le rapport risque/rendement le plus séduisant de sa couverture du secteur pharmaceutique européen. Les analystes rappellent également que le titre a été injustement sanctionné par des craintes récentes (l'échec du produit Wainua dans l'amylose à transthyrétine et le projet de rachat de Bristol Myers Squibb).