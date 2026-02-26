 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'avis de la rue : Salesforce mise sur l'IA pour relancer ses espoirs de croissance
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 10:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieur aux estimations de Wall Street, soulignant la faiblesse des dépenses en logiciels d'entreprise, même s'il investit dans sa plateforme d'intelligence artificielle pour stimuler la demande

** Les actions ont baissé d'environ 4 % à 184,51 $ avant le marché

LA PANIQUE DES SAAS EST LARGEMENT EXAGÉRÉE

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: 287 $) dit que le positionnement GenAI fort de CRM reste sous-apprécié dans un marché qui pense que "SaaS est mort"; ajoute qu'avec la perspective d'une accélération de la croissance des abonnements à court terme, la configuration semble plus favorable

** Canaccord Genuity ("acheter", PT: 250 $) dit que "si Agentforce

continue d'apporter les gains de productivité et de revenus que les témoignages des clients suggèrent, et que CRM le tarifie correctement, une croissance des revenus à deux chiffres devrait à nouveau être à portée de main"

** Raymond James ("achat fort", PT: 290 $) déclare que le large potentiel de revenus de l'IA de CRM et sa portée étendue à travers les fonctions de front-office le positionnent bien pour un rebond du sentiment autour des logiciels

** Jefferies ("acheter", PT: 250 $) déclare que l'année fiscale à venir sera une période d'investissement avec des gains de marge limités, ajoutant qu'une inflexion basée sur l'IA pourrait émerger plus tard dans l'année avec l'amélioration des revenus organiques et le renforcement de l'activité d'Agentforce

Valeurs associées

SALESFORCE
191,970 USD NYSE +3,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 26/02/2026 à 10:40:25.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank