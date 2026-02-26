L'avis de la rue : Salesforce mise sur l'IA pour relancer ses espoirs de croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Le fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N a prévu un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 inférieur aux estimations de Wall Street, soulignant la faiblesse des dépenses en logiciels d'entreprise, même s'il investit dans sa plateforme d'intelligence artificielle pour stimuler la demande

** Les actions ont baissé d'environ 4 % à 184,51 $ avant le marché

LA PANIQUE DES SAAS EST LARGEMENT EXAGÉRÉE

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: 287 $) dit que le positionnement GenAI fort de CRM reste sous-apprécié dans un marché qui pense que "SaaS est mort"; ajoute qu'avec la perspective d'une accélération de la croissance des abonnements à court terme, la configuration semble plus favorable

** Canaccord Genuity ("acheter", PT: 250 $) dit que "si Agentforce

continue d'apporter les gains de productivité et de revenus que les témoignages des clients suggèrent, et que CRM le tarifie correctement, une croissance des revenus à deux chiffres devrait à nouveau être à portée de main"

** Raymond James ("achat fort", PT: 290 $) déclare que le large potentiel de revenus de l'IA de CRM et sa portée étendue à travers les fonctions de front-office le positionnent bien pour un rebond du sentiment autour des logiciels

** Jefferies ("acheter", PT: 250 $) déclare que l'année fiscale à venir sera une période d'investissement avec des gains de marge limités, ajoutant qu'une inflexion basée sur l'IA pourrait émerger plus tard dans l'année avec l'amélioration des revenus organiques et le renforcement de l'activité d'Agentforce