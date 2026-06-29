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L'avis de Jefferies sur le dossier Safran/Exail
information fournie par AOF 29/06/2026 à 09:43

(Zonebourse.com) - Safran a confirmé vendredi dernier son intérêt pour Exail Technologies, petit poucet de la défense tricolore spécialisé dans les drones marins et des systèmes de déminage sous-marin. A la suite de cette annonce, Safran avait perdu 3,2% tandis que Exail Technologies bondissait de 25%.

L'annonce a surpris les analystes, laissant même TP ICAP Midcap "perplexe". Safran a en effet confirmé être entré en négociations exclusives pour acquérir Exail Technologies sur la base d'un prix envisagé de 128,50 euros par action.

Pour Chloé Lemarie, analyste en charge du dossier chez Jefferies, cette acquisition potentielle renforcerait l'activité de systèmes de navigation de Safran grâce à une technologie complémentaire.

"Safran s'appuie principalement sur les gyroscopes à résonance hémisphérique (HRG), tandis que les solutions d'Exail reposent majoritairement sur les gyroscopes à fibre optique (FOG). L'opération permettrait également de renforcer l'exposition du groupe à la défense navale, un segment où nous estimons que Safran est relativement moins présent, même si ses solutions sont largement indépendantes des plateformes sur lesquelles elles sont intégrées", indique l'analyste.

En revanche, la baisse du titre Safran vendredi montre que le marché n'est pas enthousiaste. "Nous attribuons cette réaction au fait que les quelque 2 milliards d'euros nécessaires à cette acquisition ne pourront pas être consacrés à de nouveaux rachats d'actions", conclut la spécialiste.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 09:43:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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