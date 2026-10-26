L'avertissement de Musk fait chuter les valeurs du secteur du «néocloud»

Intelligence artificielle (Crédits: Adobe Stock)

Les actions des entreprises du secteur « néocloud » ont reculé lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse lundi, après qu'Elon Musk eut déclaré que ce secteur pourrait être confronté à des regroupements et à des faillites, ce qui a renforcé les inquiétudes concernant l'écart grandissant entre les investissements dans les infrastructures d'IA et la génération de revenus.

CoreWeave CRWV.O , devenu le symbole des inquiétudes croissantes liées aux dépenses massives en IA, a mené la baisse avec un recul de 4,5%, tandis que Nebius Group NBIS.O a chuté de 3,4% et IREN IREN.O de 3,3%.

Les actions d'Applied Digital APLD.O et de TeraWulf WULF.O ont chacune perdu plus de 2%, tandis que celles de Core Scientific CORZ.O ont reculé de 1,7%.

Dans un message publié dimanche sur les réseaux sociaux, Musk a déclaré que les entreprises de « néocloud » allaient connaître une consolidation et des faillites importantes, ajoutant que SpaceX SPCX.O n'achèterait aucune de ces entreprises.

“Plus de 200 entreprises de néocloud vont connaître une vague de faillites et de regroupements à grande échelle. Certaines s'en sortiront, mais elles ne seront pas nombreuses,” a-t-il déclaré.

CoreWeave et Nebius n'ont pas pu être joints immédiatement pour commenter ces propos.

Musk n'était pas le seul à mettre en garde contre les risques pesant sur le secteur.

Au début du mois, le cabinet d'études Gartner a indiqué que CoreWeave figurait en tête de la liste des quelque 100 entreprises de « néocloud » les plus exposées à l'endettement croissant, et a ajouté que 80% d'entre elles pourraient cesser leurs activités de manière indépendante d'ici 2032.

Certaines sociétés de courtage s'attendent à ce que les dépenses en IA dépassent le billion de dollars l'année prochaine, ce qui renforce les inquiétudes des investisseurs quant aux répercussions d'une forte dépendance à l'endettement, à un moment où les actifs liés à l'IA subissent une dépréciation rapide et où les marchés anticipent de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

“Il y a trop de dette,” a déclaré Alberto Gallo, fondateur du fonds spéculatif Andromeda Capital.

“Ces dépenses ont été engagées en partant du principe d'une demande et d'un besoin infinis en puissance de calcul pour l'IA, et elles ont concentré les marchés du crédit sur un seul risque, tout en rapportant très peu aux investisseurs.”

Les obligations de Nebius arrivant à échéance en 2034 et celles de CoreWeave 21873SAL2= arrivant à échéance en 2033 ont atteint des plus bas historiques en raison de ces inquiétudes.

CoreWeave, Nebius, Applied Digital et TeraWulf ont enregistré des pertes trimestrielles au cours de l'année écoulée, tandis qu'IREN n'a pas dégagé de bénéfice au cours des trois derniers trimestres, ce qui suscite des interrogations quant à leur rentabilité.

Les actions de CoreWeave, Nebius et IREN ont chuté de plus de 30% rien que ce mois-ci. Les investisseurs qui ont misé sur leur baisse ont engrangé au moins 6 milliards de dollars de plus-values comptables.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))