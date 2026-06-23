L'aventure fulgurante de SpaceX ne fait que commencer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout de commentaires aux paragraphes 10 et 11)

* Jefferies estime que l'intégration dans l'indice Russell pourrait attirer 2,68 milliards de dollars de la part des investisseurs passifs

* Les données sur les options laissent entrevoir une probabilité d’environ 40% que l’action cote en dessous de 130 dollars d’ici mi-septembre

* Certains actionnaires pourraient vendre après la publication des premiers résultats post-introduction en bourse si les conditions sont réunies

par Saqib Iqbal Ahmed et Lewis Krauskopf

L’action de SpaceX ( SPCX.O ) a poursuivi mardi son parcours en dents de scie, passant brièvement sous son cours d’ouverture du premier jour avant de rebondir lors d’une journée par ailleurs morose pour le secteur technologique – ce qui a attiré davantage l’attention de Wall Street sur l’évolution de l’équilibre entre acheteurs et vendeurs de ce titre volatil.

Les actions de la société d’Elon Musk, spécialisée dans les fusées et l’IA, ont bondi de 67% depuis leur introduction en bourse le 12 juin, avant de chuter de 35% par la suite. Mais ces fluctuations ne traduisent pas un changement fondamental dans l’opinion des investisseurs quant aux perspectives et à la valorisation de SpaceX, ont indiqué les analystes, compte tenu du flot d’informations qui a précédé son introduction en bourse record de 75 milliards de dollars et du silence qui a suivi.

Cela pourrait changer dans les jours à venir. L’intégration de SpaceX dans les principaux indices boursiers et le lancement de la couverture analytique par les grandes banques d’investissement devraient alimenter davantage d’achats, tandis que l’expiration des périodes de blocage des actions pourrait entraîner des ventes potentielles, ont indiqué les analystes. La valorisation élevée de la société — dont le cours s’établit actuellement à un ratio cours/chiffre d’affaires d’environ 141 fois le chiffre d’affaires prévu pour 2025 — n’a pas découragé les acheteurs, mais l’activité sur le marché des options est devenue plus défensive, davantage d’investisseurs pariant sur une baisse du cours de l’action après une première vague de paris haussiers. “L’activité sur le marché des options est devenue plus équilibrée. Elle n’est plus aussi euphorique qu’au premier jour,” a déclaré Steve Sosnick, stratège en chef chez Interactive Brokers. Certains considèrent le cours d’ouverture de 150 dollars du 12 juin et le prix d’introduction en bourse de 135 dollars comme des points de tension potentiels. Environ 5% à 7% des actions ont fait l’objet de ventes à découvert, selon les estimations du cabinet d’analyse S3 Partners , qui fait référence à la pratique consistant à emprunter et à vendre des actions dans l’intention de les racheter à un prix inférieur et d’empocher la différence.

Mardi, l’action a progressé de 6% à 164,30 dollars après avoir chuté plus tôt à 147,11 dollars dans le sillage d’une vague de ventes généralisée sur le Nasdaq .IXIC .

Le recul de SpaceX ces derniers jours s’est inscrit dans le cadre du plus fort repli du secteur technologique depuis des semaines, Nvidia NVDA.O ayant vu sa capitalisation boursière repasser mardi sous la barre des 5 000 milliards de dollars et l’indice composite du Nasdaq .IXIC ayant perdu des centaines de milliards de dollars. “Les fluctuations du titre ne sont pas totalement inattendues, car la volatilité est courante au cours des premières semaines de cotation après une introduction en bourse,” a déclaré JJ Kinahan, responsable de l’expansion du marché de détail et des produits d’investissement alternatifs chez Cboe Global Markets. Il a ajouté que l’attention des investisseurs se porterait sur la normalisation post-introduction en bourse et sur toute nouvelle évolution spécifique à l’entreprise, ainsi que sur les données macroéconomiques, notamment celles relatives à l’inflation qui pourraient donner des indications sur les futures décisions de la Fed.

JOURS MARQUANTS

Une série d’événements liés à SpaceX va animer les échanges dans les jours et les semaines à venir. Selon les investisseurs, certains de ces développements devraient être favorables, comme l’intégration dans des indices, mais il est impossible de prédire leur impact sur les échanges, en particulier sur un marché en effervescence comme celui des actions liées à l’IA.

* SpaceX devrait être intégré aux indices Russell dans le cadre de la reconstitution régulière des indices de FTSE Russell vendredi. Cela pourrait entraîner 2,68 milliards de dollars d’entrées de capitaux provenant d’investisseurs passifs.

* 29 juin: 13e vol prévu du Starship de SpaceX.

* 6 juillet: intégration prévue dans l’indice Nasdaq 100.

* 7 juillet: fin de la période de silence qui limite la publication d’analyses par les banques d’investissement impliquées dans l’introduction en bourse.

* Intégration de SpaceX dans des ETF tels que l’Invesco QQQ Trust QQQ.O et l’iShares Russell 1000 ETF IWB.P , qui sont liés aux indices Nasdaq et Russell.

La ruée initiale des investisseurs pour s’exposer à SpaceX via des positions haussières sur options a cédé la place à une activité plus équilibrée sur ce marché. Les données sur les options montrent que les traders attribuent une probabilité d’environ 40% à ce que l’action s’échange en dessous de 130 dollars d’ici la mi-septembre, selon Christopher Jacobson, stratège chez Susquehanna Financial Group.

Si, dans l’ensemble, les options sur SpaceX affichent toujours une légère tendance haussière, les contrats arrivant à échéance entre juillet et septembre, avec des prix d’exercice compris entre 125 et 190 dollars, présentent près de deux options de vente pour chaque option d’achat ouverte, selon les données de LSEG, ce qui indique un positionnement défensif. Les options d’achat confèrent le droit d’acheter des actions à un prix fixe à l’avenir, tandis que les options de vente offrent le droit de les vendre.

“Je ne pense pas que cela soit inhabituel, compte tenu de la performance des introductions en bourse très attendues dans la période immédiatement postérieure à l’offre et de la nécessité de se couvrir face aux périodes de déblocage,” a déclaré Ophir Gottlieb, directeur général de Capital Market Laboratories, qui investit dans SpaceX depuis un tour de table en 2022.

Alors que la plupart des sociétés nouvellement cotées imposent des restrictions générales sur les ventes d’initiés pendant environ six mois après leur introduction en bourse, SpaceX a prévu des exceptions pour certains participants et prévoit une libération progressive des actions bloquées, liée en partie aux performances de l’entreprise et aux objectifs de cours. Certains actionnaires pourraient commencer à vendre leurs actions peu après la publication des premiers résultats trimestriels de SpaceX, à condition que certaines conditions soient remplies.