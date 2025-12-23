L'avenir sans conducteur prend de l'ampleur avec le déploiement de robotaxis dans le monde entier

Partout dans le monde, les sociétés de covoiturage et les entreprises technologiques s'empressent de déployer des taxis sans chauffeur, pariant sur le fait que les robotaxis vont remodeler les transports urbains et débloquer une nouvelle croissance à mesure que la réglementation s'ouvre progressivement.

De la Chine aux États-Unis, en passant par l'Europe et le Moyen-Orient, les entreprises passent des projets pilotes et des essais avec chauffeurs de sécurité à des déploiements commerciaux limités, souvent en partenariat avec les autorités locales et les exploitants de flottes.

L'objectif final est de rendre les transports urbains plus sûrs et plus abordables en réduisant les erreurs humaines et les coûts de main-d'œuvre, et en permettant des opérations 24 heures sur 24.

Voici quelques-uns des principaux tests, essais et opérations de robotaxis dans le monde:

UBER, LYFT ET BAIDU

Uber et Lyft se sont associés à la société technologique chinoise Baidu en décembre pour tester ses véhicules Apollo Go RT6 en vue d'essais de taxis autonomes au Royaume-Uni l'année prochaine.

WAYVE

Wayve, une entreprise technologique britannique de conduite autonome soutenue par SoftBank 9434.T et Nvidia NVDA.O , s'est associée à Uber en août 2024 pour intégrer l'IA et commencer des essais avancés au Royaume-Uni, avec des plans pour commencer les essais sans conducteur en 2026.

WERIDE

WeRide et Uber ont lancé des opérations de robotaxi entièrement autonomes de niveau 4 à Abu Dhabi en novembre et, un mois plus tard, ont commencé les trajets de passagers en robotaxi sur la plateforme d'Uber à Dubaï. Un déploiement commercial entièrement sans conducteur à Dubaï est prévu au début de 2026.

L'entreprise a déclaré avoir commencé à tester ses robotaxis à Singapour, tandis que son service de transport par véhicule autonome, Ai.R, est en phase d'essai avant un déploiement public début 2026.

L'entreprise chinoise a également obtenu un permis d'exploitation de robotaxis sans conducteur en Suisse en novembre, et a commencé à offrir des services sur la plateforme Uber à Riyad en octobre. Au début de l'année, elle a commencé à proposer ses services à Guangzhou et à Pékin.

ZOOX

Zoox, la société d'Amazon AMZN.O spécialisée dans la conduite autonome, a commencé à offrir des trajets gratuits à certains de ses premiers utilisateurs dans certains quartiers de San Francisco, a indiqué l'entreprise en novembre.

Elle a également lancé son service autonome de covoiturage sur et autour du Strip de Las Vegas en septembre, offrant des trajets au public gratuitement en attendant l'approbation de l'État pour percevoir des tarifs.

BAIDU

Apollo Go de Baidu s'est associé en novembre à la société de mobilité autonome Autogo, basée aux Émirats arabes unis, pour tester des véhicules autonomes à Abou Dhabi avec le centre de transport intégré de la ville, avec des projets d'expansion et de lancement d'opérations commerciales d'ici à 2026.

En Chine, Baidu a obtenu les premiers permis d'offrir commercialement des services de robotaxi sans conducteur en août 2022, permettant à Apollo Go d'opérer sans conducteur de sécurité à Chongqing et Wuhan. Depuis, elle s'est étendue à Shenzhen et à Pékin.

La société a également obtenu un permis pour tester son robotaxi Apollo Go à Hong Kong en novembre 2024.

En octobre, elle s'est également associée à CarPostal de la Poste suisse pour lancer le service de robotaxi AmiGo dans l'est de la Suisse, qui devrait être pleinement opérationnel au début de 2027.

WAYMO

Waymo , l'unité de conduite autonome d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré en octobre qu'elle lancerait un service de covoiturage autonome à Londres en 2026.

L'entreprise a déployé des services à Phoenix en octobre 2020 , à San Francisco en juin 2024 et à Los Angeles en novembre 2024 .

À Tokyo, elle s'est associée à l'opérateur japonais de taxis et de limousines Nihon Kotsu en avril pour tester des véhicules autonomes à Tokyo , les conducteurs conduisant manuellement les voitures au cours de la phase initiale dans sept quartiers de Tokyo.

PONY.AI

L'entreprise chinoise de conduite autonome Pony.ai PONY.O a lancé des services de robotaxi payants à Guangzhou en février, à Shanghai en août, et a reçu le premier permis de Shenzhen à l'échelle de la ville en octobre.

Elle a également commencé à tester sa septième génération de robotaxis à Pékin en juillet.

En janvier, la société a déclaré qu'elle prévoyait d'offrir des services de robotaxis à Hong Kong , en commençant par desservir le personnel de l'aéroport international de Hong Kong.

TESLA

Tesla TSLA.O a commencé un déploiement limité de robotaxis payants à Austin, au Texas, en juin, en utilisant des SUV Model Y dans une zone urbaine restreinte, nécessitant un moniteur de sécurité à bord. L'entreprise dirigée par Elon Musk teste ses véhicules sans moniteur de sécurité.

L'entreprise exploite également un service de covoiturage dans la région de la baie de San Francisco et a reçu en novembre un permis pour opérer en Arizona.

MOMENTA

Momenta a conclu un partenariat avec la société singapourienne Grab GRAB.O en décembre, dans le cadre d'un accord qui comprend également un investissement de Grab dont le montant n'a pas été révélé.

La société s'est également associée à Mercedes-Benz

MBGn.DE et à l'opérateur de taxis des Émirats arabes unis Lumo pour lancer un service de robotaxi de luxe à Abu Dhabi en décembre. Les opérations devraient commencer en 2026, et il est prévu de les étendre à d'autres marchés mondiaux.