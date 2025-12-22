L'avenir sans conducteur prend de l'ampleur avec le déploiement de robotaxis à l'échelle mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N et Lyft LYFT.O font équipe avec la société technologique chinoise Baidu

9888.HK pour tester des taxis autonomes au Royaume-Uni en 2026, ce qui en fait les dernières plateformes de covoiturage à s'associer à des entreprises de véhicules autonomes.

Les robotaxis devraient constituer un mode de transport plus sûr, capable de réduire les coûts d'exploitation en minimisant la dépendance à l'égard des chauffeurs et en optimisant les itinéraires grâce à des données en temps réel.

Plusieurs villes et pays se sont positionnés comme des terrains d'essai pour les services de robotaxis, avec des déploiements pour la logistique du dernier kilomètre, comme la livraison robotisée de nourriture et les déplacements quotidiens.

Voici quelques-uns des principaux tests, essais et opérations de robotaxi dans le monde:

UBER, LYFT ET BAIDU En décembre, Uber et Lyft se sont associés à l'entreprise technologique chinoise Baidu pour tester ses véhicules Apollo Go RT6 en vue d'essais de taxis autonomes au Royaume-Uni l'année prochaine.

MOMENTA ET GRAB Momenta a conclu un partenariat avec la société de covoiturage Grab GRAB.O basée à Singapour en décembre, dans le cadre d'un accord qui comprend également un investissement non divulgué de la part de Grab.

MERCEDES-BENZ, MOMENTA ET LUMO Mercedes-Benz MBGn.DE s'est associée à la société de conduite autonome Momenta et à l'opérateur de taxi émirati Lumo pour lancer un service de robotaxi de luxe à Abu Dhabi en décembre. La flotte, basée sur le modèle Mercedes Classe S, devrait commencer à fonctionner en 2026, avec des plans d'expansion sur d'autres marchés mondiaux.

WERIDE ET GRAB La société chinoise de robotaxis WeRide WRD.O et l'entreprise de covoiturage Grab GRAB.O ont déclaré que l'Autorité des transports terrestres de Singapour avait approuvé les essais de véhicules autonomes pour leur flotte Ai.R dans le district de Punggol en novembre. Les partenaires, qui ont commencé les essais à la mi-octobre 2025, prévoient de quadrupler les essais de robotaxi sur les itinéraires de navette d'ici la fin de l'année.

WERIDE ET UBER WeRide et Uber ont lancé des opérations de robotaxi entièrement sans conducteur de niveau 4 à Abu Dhabi en novembre, en commençant par des trajets publics sur l'île de Yas dans le cadre d'un déploiement soutenu par un permis. Les passagers peuvent réserver des trajets via Uber Comfort, UberX ou la nouvelle catégorie "Autonomous", marquant la première option d'Uber dédiée à la conduite autonome au niveau mondial.

WERIDE À ZURICH En novembre,WeRidea obtenu du régulateur suisse un permis de robotaxi sans conducteur pour opérer sur les routes publiques de la région de Furttal à Zurich. Les essais avec des conducteurs de sécurité sont en cours et le service de transport de passagers entièrement sans conducteur devrait être lancé au cours du premier semestre 2026, avec l'intention d'étendre ensuite la flotte pour inclure des Robobuses.

ZOOX À SAN FRANCISCO Zoox, la filiale d'Amazon AMZN.O spécialisée dans la conduite autonome, a commencé à offrir des trajets gratuits à certains utilisateurs de la première heure dans certains quartiers de San Francisco, a indiqué la société en novembre. Zoox invite les personnes figurant sur sa liste d'attente à essayer son service de point à point dans les quartiers de South of Market, Mission District et Design District afin d'affiner l'expérience avant un déploiement plus large.

BAIDU EN SUISSE Apollo Go de Baidu s'est associé à CarPostal de La Poste Suisse en octobre pour lancer le service de robotaxi AmiGo dans l'est de la Suisse. Les essais commenceront en décembre avec une flotte pilote qui tracera des itinéraires sous la conduite de chauffeurs de sécurité. Début 2026, des trajets pilotes limités seront effectués avec des conducteurs de sécurité, suivis d'essais sans conducteur fin 2026. L'exploitation complète est prévue pour le début de 2027.

PONY.AI ET LE GROUPE XIHU L'entreprise chinoise de conduite autonome Pony.ai PONY.O a reçu en octobre le premier permis de la ville de Shenzhen pour des services commerciaux de robotaxi sans chauffeur. L'autorisation, accordée conjointement au plus grand opérateur de taxis de la ville, Xihu Group, permettra de lancer des services à Nanshan, Qianhai et Baoan avant de les étendre à l'ensemble de la ville.

WAYMO À LONDRES Waymo, l'unité de conduite autonome d'Alphabet GOOGL.O , a déclaré en octobre qu'elle lancerait un service de covoiturage autonome à Londres en 2026. L'entreprise s'associe à la société fintech de mobilité Moove pour gérer les opérations de la flotte, les installations et l'infrastructure de recharge avant le déploiement.

ZOOX À LAS VEGAS Zoox a lancé son service de covoiturage autonome sur le Strip de Las Vegas et aux alentours en septembre 2025, offrant des trajets gratuits au public en attendant l'approbation de l'État pour percevoir des tarifs. Les véhicules fonctionneront de manière autonome, l'assistance humaine à distance n'étant disponible qu'en cas de demande d'aide du véhicule.

WERIDE À GUANGZHOU Le Robotaxi GXR de WeRide, produit en série, a commencé ses opérations commerciales entièrement sans conducteur 24 heures sur 24 dans le quartier Huangpu de Guangzhou en septembre 2025.

WERIDE À SINGAPOUR En septembre, WeRide a déclaré avoir commencé à tester ses robotaxis GXR au Centre d'excellence de Singapour pour les essais et la recherche sur les véhicules autonomes, ouvert en 2017 par l'Université technologique de Nanyang. La société prévoit de déployer le service sur des routes publiques désignées d'ici la fin de 2025, en attendant les approbations réglementaires.

PONY.AI À SHANGHAI Pony.ai, en partenariat avec Shanghai Jinjiang Taxi, a lancé des services de covoiturage sans chauffeur à Shanghai en août. Ce déploiement fait suite à la délivrance de huit permis de démonstration lors de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle. L'entreprise exploite actuellement des robotaxis dans des zones désignées des quartiers Jinqiao et Huamu de Pudong.

PONY.AI À PEKIN En juillet, Pony.ai a déclaré que son robotaxi de septième génération de la Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) a commencé ses essais sur route à Pékin , avec plusieurs véhicules opérant maintenant dans la zone de démonstration de conduite autonome de haut niveau de 225 kilomètres carrés de la ville. Ces essais marquent un progrès vers la production à grande échelle et le déploiement commercial, a déclaré l'entreprise.

TESLA À AUSTIN Tesla TSLA.O a commencé un déploiement limité de robotaxis payants à Austin, au Texas, en juin, en utilisant des SUV Model Y dans une zone urbaine restreinte, nécessitant un moniteur de sécurité à bord. L'entreprise dirigée par Elon Musk teste actuellement ses véhicules sans moniteur de sécurité à bord.

WAYMO À TOKYO Waymo s'est associé à l'opérateur japonais de taxis et de limousines Nihon Kotsu en avril 2025 pour tester des véhicules autonomes à Tokyo , les chauffeurs de Nihon Kotsu conduisant manuellement les voitures au cours de la phase initiale dans sept quartiers de Tokyo, dont Minato et Shibuya.

BAIDU ET AUTOGO Apollo Go de Baidu s'est associé à Autogo, une entreprise de mobilité autonome basée aux Émirats arabes unis, en mars pour tester des véhicules autonomes à Abou Dhabi avec le Centre de transport intégré de la ville, avec des plans d'expansion progressive, menant à des opérations commerciales d'ici 2026.

PONY.AI À GUANGZHOU Pony.ai a lancé des services de robotaxi payants à Guangzhou en février 2025, offrant des trajets payants à partir de plusieurs endroits du centre-ville vers l'aéroport international de Guangzhou Baiyun et la gare ferroviaire de Guangzhou Sud. La société a été la première à être autorisée à opérer sur ces itinéraires très demandés.

PONY.AI À HONG KONG En janvier, Pony.ai a déclaré qu'elle prévoyait d'offrir des services de robotaxi à Hong Kong , en commençant par desservir le personnel del 'aéroport international de Hong Kong avant de s'étendre à d'autres zones urbaines de la ville.

BAIDU À HONG KONG Baidu a obtenu un permis pour tester son robotaxi Apollo Go à Hong Kong en novembre 2024. L'autorisation permet à l'entreprise de tester 10 véhicules autonomes dans le nord de Lantau, selon un communiqué publié par le département des transports de Hong Kong.

WAYMO À LOS ANGELES Waymo One s'est entièrement déployé à Los Angeles en novembre 2024, offrant des trajets autonomes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans une zone de 80 miles carrés comprenant Santa Monica, Hollywood Boulevard et l'Université de Californie du Sud, après des essais concluants.

UBER ET WAYVE Wayve, une entreprise britannique de technologie de conduite autonome soutenue par SoftBank 9434.T et Nvidia NVDA.O , s'est associée à Uber en août 2024 pour intégrer l'IA et lancer des essais avancés au Royaume-Uni, avec des plans pour commencer des essais sans conducteur en 2026.

WAYMO À SAN FRANCISCO Waymo a lancé commercialement sa flotte entièrement électrique de SUV Jaguar I-PACE à travers la ville en juin 2024. Les passagers peuvent bénéficier du service dans toute la péninsule de San Francisco, dans des véhicules équipés de capteurs et de caméras. Waymo a dépassé la part de marché de Lyft sur le marché du covoiturage dans la région de la baie de San Francisco, selon plusieurs fournisseurs de données tiers.

BAIDU À SHENZHEN Baidu a obtenu une licence pour exploiter des services de covoiturage sans chauffeur à Shenzhen en juin 2023, ce qui en fait la quatrième ville chinoise après Wuhan, Chongqing et Pékin à autoriser de tels services. La licence permet aux robotsaxis de Baidu de rouler sans opérateurs de sécurité à bord.

BAIDU À CHONGQING ET À WUHAN

Baidu a obtenu les premières autorisations de la Chine pour offrir commercialement des services de robotaxis entièrement sans conducteur au public en août 2022. L'autorisation permet à son service Apollo Go de fonctionner sans conducteur de sécurité à Chongqing et à Wuhan.

WAYMO À PHOENIX Waymo a lancé son service de robotaxi sans conducteur à Phoenix en octobre 2020. L'entreprise a commencé à proposer des trajets dans des minivans sans accompagnateur humain à bord, dans le cadre d'un déploiement progressif.