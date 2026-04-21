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L'avenir d'Apple après Cook dépend de la capacité de Ternus à stimuler la croissance de l'IA
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 13:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Le changement de direction d'Apple marque le début d'une nouvelle phase pour le fabricant de l'iPhone, au cours de laquelle l'accent sera mis sur la question de savoir si son profond héritage matériel peut être fusionné avec succès avec l'IA pour soutenir la croissance dans un paysage technologique en évolution rapide, ont déclaré les analystes de Wall Street.

Apple est confronté à une concurrence croissante basée sur l'IA et à la pression de l'administration Trump pour ramener plus de fabrication au pays. Les investisseurs seraient curieux de voir comment le directeur général John Ternus navigue dans les politiques changeantes de Washington, un domaine qui a été habilement géré par son prédécesseur Tim Cook.

La société a récemment perdu sa place d'entreprise la plus précieuse au monde au profit de Nvidia NVDA.O , le leader des puces d'IA, en raison des inquiétudes suscitées par la lenteur du déploiement de l'IA générative. Malgré l'introduction de Siri en 2011, Apple n'a pas encore réussi à transformer cette avance en une plateforme d'IA dominante.

"Les investisseurs veulent savoir si Ternus s'engagera dans la course à l'IA ou s'il suivra l'exemple de Cook. On s'attend à ce que de nouveaux produits Apple viennent étoffer leur offre, et l'on s'attend à ce que Ternus agisse rapidement pour marquer l'entreprise de son empreinte", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

"L'environnement externe sera un défi pour le nouveau directeur général - les tarifs douaniers, la guerre et les problèmes de chaîne d'approvisionnement doivent être pris en compte dans ses plans de croissance."

John Ternus, qui travaille pour Apple depuis 25 ans, a dirigé le développement de produits clés, dont plusieurs générations de l'iPhone.

L'action de la société a été multipliée par 20 pour atteindre environ 4 000 milliards de dollars depuis que Cook a pris la direction de l'entreprise en août 2011, période au cours de laquelle l'évaluation d'Apple a fortement augmenté, le ratio cours/bénéfice à terme passant d'environ 12x à 30x.

"La vraie question pour les investisseurs est de savoir ce qui va suivre, et non qui va intervenir", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

"Ternus doit maintenant relever le défi de transformer le logiciel d'IA d'Apple, qui s'améliore, y compris son partenariat avec Gemini de Google , en une expérience d'appareil véritablement basée sur l'IA, suffisamment convaincante pour entraîner le prochain cycle majeur de mise à niveau du matériel", a déclaré Matt Britzman.

Morgan Stanley a déclaré que tout changement stratégique en matière d'IA dans le cadre de Ternus devrait être à long terme, ce qui signifie qu'Apple évitera le type de dépenses agressives en matière d'IA que l'on observe actuellement dans la Big Tech, alors que les rivaux investissent des milliards pour accélérer la course à l'armement en matière d'IA.

"Nous ne prévoyons pas de changement important dans la stratégie à court terme d'Apple, bien que nous soyons encouragés par le potentiel de nouvelles fonctionnalités d'IA lors de la prochaine vague de lancements de produits", ont déclaré les analystes d'Evercore ISI.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/04/2026 à 13:01:06.

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