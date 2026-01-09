L'autorité turque de la concurrence enquête sur Dassault Systèmes

L’autorité turque de la concurrence a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête visant Dassault Systèmes DAST.PA au sujet de pratiques anticoncurrentielles présumées dans le système de distribution du fabricant français de logiciels.

L'organisme a déclaré que l'enquête portera sur une possible violation de la législation turque sur la concurrence par Dassault Systèmes.

Elle visera à déterminer si Dassault Systèmes a influé sur la fixation des prix par les concessionnaires, empêchant la libre formation des prix, et si le groupe a imposé des restrictions sur les clients ou les régions auxquels les concessionnaires pouvaient vendre leurs produits.

