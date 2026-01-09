 Aller au contenu principal
L'autorité turque de la concurrence enquête sur Dassault Systèmes
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 10:37

L’autorité turque de la concurrence a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête visant Dassault Systèmes DAST.PA au sujet de pratiques anticoncurrentielles présumées dans le système de distribution du fabricant français de logiciels.

L'organisme a déclaré que l'enquête portera sur une possible violation de la législation turque sur la concurrence par Dassault Systèmes.

Elle visera à déterminer si Dassault Systèmes a influé sur la fixation des prix par les concessionnaires, empêchant la libre formation des prix, et si le groupe a imposé des restrictions sur les clients ou les régions auxquels les concessionnaires pouvaient vendre leurs produits.

(Rédigé par Ezgi Erkoyun, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters.

