L'autorité sud-coréenne de surveillance du commerce désigne le fondateur de Coupang comme entité exerçant le contrôle de fait

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La Commission sud-coréenne de la concurrence (FTC) a désigné mercredi Kim Bom, fondateur de la société de commerce électronique Coupang CPNG.N cotée aux États-Unis, comme l'entité exerçant le contrôle de fait sur l'entreprise, une décision qui pourrait la soumettre à une surveillance réglementaire plus stricte.