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L'autorité sud-coréenne de surveillance du commerce désigne le fondateur de Coupang comme entité exerçant le contrôle de fait
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 05:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission sud-coréenne de la concurrence (FTC) a désigné mercredi Kim Bom, fondateur de la société de commerce électronique Coupang CPNG.N cotée aux États-Unis, comme l'entité exerçant le contrôle de fait sur l'entreprise, une décision qui pourrait la soumettre à une surveillance réglementaire plus stricte.

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