Bleu, vert, écaillé: nouveau couac dans la rénovation d'un bassin cher à Trump

Une fissure dans le produit d'étanchéité appliqué au fond du bassin du Lincoln Memorial est visible à travers l'eau chargée d'algues, le 18 juin 2026, à Washington DC ( AFP / Oliver Contreras )

Un projet signé Trump qui s'écaille: la peinture bleue tout juste appliquée sur le bassin réfléchissant du Lincoln Memorial se décolle déjà, alors qu'approchent les célébrations du 250e anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis.

Un photographe de l'AFP a pu voir vendredi des ouvriers en train de retirer des morceaux de peinture du bassin qui, très vite colonisé par les algues, n'est pas resté bleu bien longtemps.

Le problème semble concerner une bonne partie de ce miroir d'eau de 610 mètres de long situé à Washington, dont les déboires sont largement repris par les médias et sur les réseaux sociaux.

Dans une publication sur sa plateforme Truth Social, le président Donald Trump a attribué cette détérioration à du "vandalisme".

"Les algues ont disparu à 75%, et la situation sera bientôt complètement résolue, et la zone qui a été vandalisée, heureusement, n'est qu'une petite zone endommagée, et elle sera réparée la semaine prochaine", a-t-il dit, ajoutant que les forces de l'ordre "enquêt(aient) activement".

A un endroit du bassin où la peinture est abîmée, le mot "TRUMP" avait été tracé dans la vase verte déposée au fond.

La rénovation du miroir d'eau - qui a coûté 14 millions de dollars selon les médias américains - est l'un des projets chers à Donald Trump, qui souhaite marquer de son empreinte la capitale américaine et ses symboles. Il a notamment commencé à faire construire une salle de bal dans la Maison Blanche, et veut faire bâtir un arc de triomphe au-dessus du fleuve Potomac.

Concernant le bassin emblématique du Lincoln Memorial, devant lequel Martin Luther King Jr. avait prononcé son fameux "I Have a Dream" en 1963, Donald Trump voulait qu'il soit repeint en bleu "couleur drapeau américain".

Les Etats-Unis fêteront leurs 250 ans d'indépendance de l'empire britannique le 4 juillet.