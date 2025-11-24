L'autorité néerlandaise RDW testera le FSD de Tesla en février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'autorité néerlandaise en charge des véhicules, RDW, a déclaré lundi qu'elle compte prendre une décision sur le logiciel d'auto-conduite intégrale de Tesla TSLA.O en février, après que le fabricant de véhicules électriques aura démontré que le système d'aide à la conduite répondait aux normes requises.

L'agence répondait à un post de Tesla sur X vendredi, dans lequel il était dit que le RDW "s'est engagé à accorder à l'entreprise l'approbation nationale néerlandaise" en février.

"Une fois l'approbation nationale obtenue, les autres pays de l'UE pourront immédiatement reconnaître l'exemption et autoriser le déploiement dans leur pays. Ensuite, nous le soumettrons à un vote du TCMV (Technical Committee on Motor Vehicles) en vue d'une approbation officielle à l'échelle de l'UE", avait déclaré Tesla.

Tesla avait invité ses clients à contacter RDW pour "exprimer leur enthousiasme et les remercier d'avoir fait en sorte que cela se produise le plus rapidement possible." Mais lundi, RDW leur a demandé de ne plus contacter l'agence.

"La sécurité routière reste la priorité absolue de RDW: l'approbation n'est possible qu'une fois que la sécurité du système a été démontrée de manière convaincante", a déclaré l'agence.

Le directeur général Elon Musk a déclaré au début du mois qu'il s'attendait à ce que le FSD de Tesla soit entièrement approuvé en Chine au début de l'année prochaine.

En octobre, la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis a déclaré qu'elle ouvrait une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés du FSD à la suite de plus de 50 rapports d'infractions à la sécurité routière et d'une série d'accidents.