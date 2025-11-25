Prudence en vue en Europe après le net rebond lié aux taux et à la 'tech'

Un trader travaille chez CMC Markets dans la City de Londres

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) -Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mardi au lendemain d'un rebond lié à l'optimisme sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine en décembre et d'un apaisement des craintes sur une survalorisation des valeurs technologiques.

Les investisseurs devraient être à l'affût de nouveaux signes sur la trajectoire des taux directeurs américains et attendent la publication d'indicateurs supplémentaires avec la levée du "shutdown".

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,37% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,18%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,13%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,20% et le Stoxx 600 en baisse de 0,18% après un gain de 0,31% lundi.

Les déclarations vendredi du président de la Fed de New York, John Williams, selon lesquels les taux d'intérêt peuvent baisser "à court terme", ont renforcé la probabilité d'une baisse des coûts d'emprunt à l'issue de la réunion de la banque centrale américaine des 9 et 10 décembre.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a abondé dans le même sens lundi, constatant une détérioration du marché du travail, selon le Wall Street Journal.

D'autres responsables de la Fed ont néanmoins insisté sur le fait que les taux devraient rester stables pour le moment afin de s'assurer d'un ralentissement de l'inflation dans les mois à venir.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les investisseurs estiment à 75% la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed le mois prochain, contre 42% une semaine plus tôt.

Après le rapport sur l'emploi américain de septembre, publié jeudi dernier, le marché prendra connaissance ce mardi des données sur les ventes au détail aux Etats-Unis et de l'indice de confiance Conference Board, deux statistiques sur la consommation alors que la crainte d'une décélération de l'économie est redoutée. Les prix à la production outre-Atlantique sont également attendus ce mardi, tandis que mercredi seront publiés le produit intérieur brut (PIB) et l'inflation PCE avant la publication à 19h00 GMT du Livre beige de la Fed, qui sert de base de travail à son comité de politique monétaire.

Sur le front géopolitique, le plan de paix en Ukraine de l'administration américain Donald Trump continue d'être au centre de l'attention alors que plusieurs responsables européens ont fait part de "progrès constructifs" et qu'une nouvelle réunion de la "coalition des volontaires" doit se tenir ce mardi.

Les valeurs des fabricants d'armes européens ont reculé lundi pour la deuxième séance consécutive, tombant à leur plus bas niveau depuis plus de quatre mois, avec un indice en repli de 2,31% à la clôture. Malgré cette récente correction, l'indice de l'aérospatiale et de la défense affiche toujours une hausse de 48% depuis le début de l'année, l'une des meilleures performances sectorielles du Stoxx 600.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, surtout le Nasdaq, portée par l'espoir d'une nouvelle baisse rapide des coûts d'emprunt aux Etats-Unis et le retour des investisseurs vers les "poids lourds" du secteur technologique.

À l'entame d'une semaine raccourcie par le week-end de Thanksgiving, l'indice Dow Jones a gagné 0,44%, ou 202,86 points, à 46.448,27 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 102,13 points, soit 1,55% à 6.705,12 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 598,92 points, soit 2,69% à 22.872,005 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, fermée lundi après un week-end prolongé pour cause de jour férié, l'indice Nikkei entame mardi la semaine pratiquement stable, cédant 0,02% à 48.618,21 points. Le Topix, plus large, recule de 0,21% 3.289,72 à points. Comme à Wall Street, le secteur des nouvelles technologies est bien orienté, avec notamment Advantest qui gagne 3,47%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 1%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,96% et le CSI 300 progresse de 1,07%, les indices rebondissant d'un creux de deux mois, tirés notamment par les valeurs technologiques, sur fond d'apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable mardi (+0,07%) face à un panier de devises de référence, les investisseurs évaluant la probabilité d'une baisse des taux de la Fed le mois prochain après des propos accommodants de plusieurs de ses responsables.

L'euro cède 0,03%, à 1,1516 dollar après une hausse lundi, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3101 dollar (-0,01%) à la veille de la présentation du budget de la Grande-Bretagne par la ministre des Finances Rachel Reeves.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 4,0382%, pratiquement inchangé.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, les craintes d'une offre surabondante en 2026 l'emportant sur les inquiétudes quant au maintien des sanctions sur les livraisons russes alors que les pourparlers sur la fin de la guerre en Ukraine restent au point mort.

Le Brent reflue de 0,46% à 63,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,42% à 58,89 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 PIB T3 +0,0% +0,0%*

- sur un an +0,3% +0,3%*

FR 07h45 Confiance des ménages novembre 90 90

USA 13h30 Ventes au détail septembre +0,4% +0,6%

- sur un an n.d. +5,0%

USA 13h30 Prix à la production septembre +0,3% -0,1%

- sur un an +2,7% +2,6%

USA 15h00 Indice de confiance des novembre 93,4 94,6

consommateurs du Conference

Board

*première estimation

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)