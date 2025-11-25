France: Macron confirme la transformation du service national universel

Le président français Emmanuel Macron

PARIS (Reuters) -Emmanuel Macron a confirmé mardi que le service national universel (SNU) qui concerne les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans allait prendre prochainement une "nouvelle forme", qu'il n'a pas précisée.

"J'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir", a déclaré le chef de l'Etat sur RTL.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)