France: Macron confirme la transformation du service national universel
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 08:05

Le président français Emmanuel Macron

PARIS (Reuters) -Emmanuel Macron a confirmé mardi que le service national universel (SNU) qui concerne les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans allait prendre prochainement une "nouvelle forme", qu'il n'a pas précisée.

"J'aurai l'occasion de l'évoquer dans les jours à venir", a déclaré le chef de l'Etat sur RTL.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
    Celui qui n’est rien et qui va bientôt traverser la rue !!!! pour être remplacé par le RN

