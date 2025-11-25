ABN Amro va supprimer 5.200 emplois d'ici 2028

Le logo d'ABN AMRO est visible au siège social à Amsterdam.

(Reuters) -ABN Amro prévoit de supprimer 5.200 emplois d'ici 2028, a déclaré mardi la banque néerlandaise avant sa journée investisseurs, alors qu'elle cherche à tenir ses promesses de réduction des coûts et à se concentrer sur son activité de crédit hypothécaire.

Le prêteur a également annoncé la vente de son activité de prêts à la consommation Alfam à son homologue néerlandais Rabobank, et a déclaré qu'il réduirait ses actifs pondérés en fonction des risques dans la division banque d'entreprise de 10 milliards d'euros au cours des trois prochaines années.

(Rédigé par Jakob Van Calster à Gdansk, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Kate Entringer)