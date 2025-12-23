L'Autorité italienne de la concurrence inflige une amende à Ryanair
D'après l'autorité, Ryanair occupe une position dominante sur le marché amont des services aériens réguliers de passagers vers et depuis l'Italie, couvrant à la fois les routes nationales et européennes, en tant que source d'entrée pour les agences de voyage en ligne et traditionnelles.
La position dominante de Ryanair découlerait non seulement de ses parts de marché importantes et en forte croissance (38 à 40% des passagers transportés sur toutes les lignes vers et depuis l'Italie), mais aussi de nombreux autres facteurs.
Ces éléments confèreraient à Ryanair un pouvoir de marché important, lui permettant d'agir largement indépendamment des concurrents et des consommateurs, "comme en témoigne l'écart évident entre ses performances et celles de ses principaux concurrents".
À l'issue d'une enquête complexe, l'autorité a constaté que la compagnie irlandaise à bas prix avait mis en place une stratégie élaborée affectant la capacité des agences de voyage en ligne et traditionnelles à acheter des vols Ryanair sur ryanair.com.
En particulier, sa stratégie bloquait, entravait ou rendait ces achats plus difficiles et/ou économiquement ou techniquement contraignants lorsqu'ils étaient combinés à des vols opérés par d'autres compagnies et/ou d'autres services touristiques et d'assurance.
